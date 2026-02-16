2026 yılının ilk görsel şöleni yaşanacak: Halkalı güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?

2026 yılının ilk tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi ancak Güneş'i tam olarak kapatamaması sonucu oluşan "Halkalı" bir tutulma türü olacak. Gök olaylarını takip etmeyi seven binlerce kişi ise bu doğa olayının ne zaman gerçekleşeceğini ve Türkiye'den görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. Peki, Halkalı güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?