2026’da mutlaka görülmesi gereken 20 yer belli oldu. Listenin zirvesinde hangi ülke var?

Cook Adaları, "cennet gibi bir Polinezya ülkesine yeni erişim" olarak tanımlanıyor.

Burası, Polinezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alıyor ve kendi kendini yöneten, bağımsız bir ülke. Ancak Yeni Zelanda ile ilişkili devlet statüsünde.

En büyük ve en kalabalık ada olan Rarotonga'da Güney Pasifik'in tüm güzellikleri toplanmış durumda. Tahiti'yi anımsatan üçgen zirveler, mavi sularla çevrili vahşi bir iç bölge ve gururlu bir Polinezya kültürü.

Karada ise Rarotonga'nın kutsal Maungaroa Vadisi (UNESCO'nun Geçici Listesi'nde) hiç gelişmemiş nehirler ve tropikal yağmur ormanlarıyla dolu.