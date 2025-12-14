2026’da mutlaka görülmesi gereken 20 yer belli oldu. Listenin zirvesinde hangi ülke var?
BBC Travel, 2026 yılında seyahat edilebilecek en iyi yerleri araştırdı. 20 maddelik liste, Ortadoğu'dan Amerika'ya kadar uzanıyor.
ABU DHABİ
BBC Travel'ın 2026 yılında seyahat edilebilecek en iyi 20 yer listesinin başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi yer alıyor.
Abu Dabi'nin kültür alanında büyük açılışların yaşandığı bir yılı yaşaması nedeniyle ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor. Dünyanın en büyük dijital sanat müzesi TeamLab Phenomena da kısa süre önce Abu Dabi'de açıldı.
Ayrıca Arap Körfezi'nin üzerinde dev şeker küpleri gibi yükselen ve bölgenin jeolojisinden ilham alan Abu Dabi Doğa Tarihi Müzesi de görülecek yerler arasında gösteriliyor. Çok konuşulan, devasa Guggenheim Abu Dabi modern sanat galerisinin ise 2026'nın sonlarında açılması bekleniyor.
Orta Doğu'nun ilk Disneyland'ı için de planlar hayata geçiriliyor.
CEZAYİR
İkinci sırada Kuzey Afrika ülkesi Cezayir var.
BBC Travel raporunda, Görkemli Roma kalıntıları, gerçeküstü çöl manzaraları ve büyüleyici mimari tarzların harmanlandığı tarihi şehirleri ile Cezayir'in zengin bir turizm cazibesine sahip olduğu belirtiliyor.
Gazetecilere göre üç bin yıllık işgalin kalıntılarını koruyan, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Constantine, bir başka kentsel cazibe merkezi.
Yakınlarda, Timgad ve Djemila'da geniş, iyi korunmuş Roma kalıntıları bulunuyor. Cezayir Sahra'sının dalgalı kum tepeleri yüzlerce kilometre boyunca uzanıyor ve vaha şehri Djanet, çöl keşiflerinin merkezi olarak hizmet veriyor.
COLCHAGUA VADİSİ
Başkent Santiago'nun iki saat güneyinde, Şili'nin Colchagua Vadisi, Arjantin sınırındaki karla kaplı And Dağları'ndan Pasifik'e kadar, Tinguiririca Nehri'nin oyduğu koridoru takip ederek uzanıyor.
Colchagua'nın mutfak kültürü, şarap bağlarının ortasında, güneşli tapınak Fuegos de Apalta gibi yerlerde ön plana çıkıyor.
Raporda şu ifadelere yer veriliyor: “Şili'nin kovboyların kalbinde, rodeolardan yıldız gözlemciliğine kadar görülecek ve yapılacak çok şey var. Santa Cruz ve Lolol gibi köyler, canlı pazarların ve İspanyol sömürge döneminden kalma kerpiç malikanelerin ev sahipliği yapıyor.”
COOK ADALARI
Cook Adaları, "cennet gibi bir Polinezya ülkesine yeni erişim" olarak tanımlanıyor.
Burası, Polinezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alıyor ve kendi kendini yöneten, bağımsız bir ülke. Ancak Yeni Zelanda ile ilişkili devlet statüsünde.
En büyük ve en kalabalık ada olan Rarotonga'da Güney Pasifik'in tüm güzellikleri toplanmış durumda. Tahiti'yi anımsatan üçgen zirveler, mavi sularla çevrili vahşi bir iç bölge ve gururlu bir Polinezya kültürü.
Karada ise Rarotonga'nın kutsal Maungaroa Vadisi (UNESCO'nun Geçici Listesi'nde) hiç gelişmemiş nehirler ve tropikal yağmur ormanlarıyla dolu.
KOSTA RİKA
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika, listenin beşinci sırasında yer alıyor.
Gezegenin en zengin biyolojik çeşitlilik merkezlerinden biri olarak tanımlanan Kosta Rika'nın, büyük bir değişimin eşiğinde olduğu belirtiliyor.
“Beyaz kumlu plajları, sisli volkanik zirveleri, tropikal yağmur ormanları ve zengin Kolomb öncesi ve sömürge tarihi ile Kosta Rika, gezginlere çok çeşitli cazibe merkezleri sunmaktadır" ifadeleriyle anlatılan bu ülke, ormansızlaşmayı tersine çeviren ilk tropikal ülke olarak öne çıkıyor.
Kosta Rika, orman örtüsünün yaklaşık yüzde 60'ına ve topraklarının dörtte birine yasal olarak koruma sağlıyor. Ulusal Karbon Nötrleştirme Planı, 2050 yılına kadar karbon nötrlüğünü hedefliyor.
ABD'DEN İKİ BÖLGE VAR
BBC Travel tarafından 2026 yılında gezilmesi tavsiye edilen yerler listesinin devamı şu şekilde:
6. Hebride Adaları, İskoçya
7. Ishikawa, Japonya
8. Komodo Adaları, Endonezya
9. Loreto Kasabası, Meksika
10. Karadağ
11. Oregon Sahili, ABD
12. Oulu, Finlandiya
13. Philadelphia, ABD
14. Phnom Penh, Kamboçya
15. Guimaraes, Portekiz
16. Samburu, Kenya
17. Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti
18. Slocan Vadisi, Kanada
19. Uluru, Avustralya
20. Uruguay