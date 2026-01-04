2026'dan geçmişe doğru: Baba Vanga'nın kehanetleri gerçekleşti mi?

Vanga'nın doğal afet tahmininin büyük bir örneği ise Türkiye'de görüldü. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem meydana geldi. 7,8 ve 7,5 şiddetindeki depremler Türkiye'nin 11 ili ile beraber, Suriye, Lübnan, Kıbrıs, Irak, İsrail, Ürdün, İran ve Mısır'a kadar hissedildi.

Resmi açıklamalara göre, depremlerde Türkiye'de 53 bin 537, Suriye'de ise en az 8 bin 476 kişi hayatını kaybetti, 138 binden fazla kişi ise yaralandı. Yaşanan depremler toplamda 14 milyon kişiyi etkiledi.