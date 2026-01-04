2026'dan geçmişe doğru: Baba Vanga'nın kehanetleri gerçekleşti mi?
04.01.2026 08:17
Selin Işık
Yeni yılın gelmesiyle birlikte Bulgar Kahin Baba Vanga'nın kehanetleri tekrar gündeme geldi. Ekonomik krizler, teknolojik dönüşümler, hastalıklar, kuraklıklar... Peki Vanga'nın son 4 yıldaki öngörülerinden hangileri gerçekleşti?
Bulgar Kahin Baba Vanga'nın 2022-2025 yılları arasındaki kehanetleri, yaşanan olaylar ardından “Acaba mı?” diye düşündürüyor. Ekonomik dalgalanmalar, iklim felaketleri ve yapay zekadaki hızlı yükseliş bu kehanetlerin bir kısmının “gerçekleştiği” yönündeki yorumları destekliyor. Tabii bu kehanetleri günümüzle karşılaştırırken, çoğunun genel ve yoruma açık olduğunu da belirtmek gerekiyor.
KURAKLIK VE SU KRİZİ
Vanga'nın 2022 kehanetleri arasında kuraklık ve su krizi vardı. 2022'de Avrupa'da yapılan araştırmalarda 2001-2016 arasındaki ortalamaya göre, çok daha kurak bir hava durumu yaşandığı görülüyor. Haziran-Ağustos ayları arasında ölçülen hava sıcaklığı ise 2022'ye kadar ölçülen en yüksek sıcaklıktı. Avrupa'nın birçok ülkesinden geçen ve önemli bir kargo noktası olan Rhine Nehri'nin su seviyesinde 2022'nin yaz aylarında ciddi bir düşüş yaşandı, bu durum ulaşımı aksattı.
KÜRESEL EKONOMİK KRİZ
Baba Vanga'nın ekonomik kriz kehaneti de son yıllardaki dünya enflasyon oranlarıyla uyuşuyor. 2023 yılının dünya enflasyon rakamlarına göre; Venezuela, yüzde 398 gibi devasa bir enflasyon oranıyla dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülke oldu. Lübnan (yüzde 252), Suriye (yüzde 139) ve Arjantin (yüzde 124) gibi ülkeler de ciddi ekonomik zorluklar yaşadı.
DOĞAL AFETLER
Vanga'nın doğal afet tahmininin büyük bir örneği ise Türkiye'de görüldü. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem meydana geldi. 7,8 ve 7,5 şiddetindeki depremler Türkiye'nin 11 ili ile beraber, Suriye, Lübnan, Kıbrıs, Irak, İsrail, Ürdün, İran ve Mısır'a kadar hissedildi.
Resmi açıklamalara göre, depremlerde Türkiye'de 53 bin 537, Suriye'de ise en az 8 bin 476 kişi hayatını kaybetti, 138 binden fazla kişi ise yaralandı. Yaşanan depremler toplamda 14 milyon kişiyi etkiledi.
YAPAY ZEKA
Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerinden biri de yapay zekanın bir hayli gelişeceği ve belki de insanlığı ele geçireceği yönündeydi. Kullanımı günden güne yaygınlaşan ChatGPT ile başlayan bu teknolojik furya, devamında diğer yapay zeka ürünlerinin de ilerlemesini hızlandırdı.
İlk etapta insanlar bu yapay zeka araçlarını çok gündelik, basit denilebilecek noktalarda kullansalar da sonrasında ciddi oranda geliştirildi ve gündelik hayatta büyük bir yer kapladı. Öyle ki yapay zeka artık insanlığa bir tehlike olarak algılandı ve akademik çalışmaların da konusu oldu. Yapay zeka bir dönem çok temel düzeyde kullanılırken şimdilerde dolandırıcılık, sahte görüntü üretimi ve birçok siber suçu da tetikledi.
YENİ BİR HASTALIK TÜRÜ
Bulgar kahinin varsayımlarından biri de 2025 yılında bulaşıcı bir hastalığın çıkacağı yönündeydi. Maymun çiçeği hastalığı, tam da bu yılda gündeme oturdu.
İlk başta Orta ve Batı Afrika ile sınırlı olan hastalık, 2025 yılında dünyaya yayılmaya başladı. Maymun çiçeği, çoğunlukla kendini Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve bazı Asya ülkelerinde gösterdi. Bu bölgelerde hastalıkla beraber enfeksiyonun arttığı bildirilmişti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre, 2 türü bulunan hastalık, 7 Ağustos'ta Türkiye'de de görülmüştü.
VANGA'NIN 2026 KEHANETLERİ
Yeni yılın gelmesiyle birlikte Vanga'nın 2026 kehanetleri ilgililerinin merak konusu oldu. Bulgar Kahin'in öngörüleri yine birbirinden farklı başlıklarla gündeme geldi. Vanga'nın 2026 öngörüleri arasında; sentetik organlar, doğal afetler, dünya siyaseti ve dünya dışı yaşamla temas başlıkları yer alıyor.