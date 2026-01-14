2026'nın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada?
14.01.2026 07:50
Erdem Güzel
Henley Pasaport Endeksi dünyanın en güçlü pasaportlarını listeledi. İlk sırada Singapur bulunurken Türkiye 46. sıradaki yerini korudu.
İLK SIRADA SİNGAPUR VAR
Henley Pasaport Endeksi 2026 yılı için en güçlü pasaportları listeledi. Vizesiz şekilde en çok ülkeye giriş yapabilen, en güçlü pasaportların sıralandığı listede ilk sırayı yine Singapur elde etti. 227 ülkenin 192'sine giriş yapabilen Singapur pasaportunu Japonya ve Güney Kore 188 ülkeyle takip ediyor.
ÜÇÜNCÜ SIRA 186 ÜLKEYE GİRİŞLE İSPANYA'NIN
İspanya'ya üçüncü sırada Danimarka, Lüksemburg, İsviçre ve İsveç eşlik ediyor.
185 ÜLKEYE GİREBİLEN 10 ÜLKE VAR
Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Finlandiya, Belçika ve Avusturya 185 ülkeye girişle dördüncü en güçlü pasaport.
PORTEKİZ LİSTEDE 5. SIRADA
Portekiz, Macaristan, Slovakya,Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri 184 ülkeye vizesiz girebiliyor.
TÜRK PASAPORTU 113 ÜLKEYE VİZESİZ GİRİŞ YAPABİLİYOR
Türkiye listenin 46. sırasında yer alıyor. Türk pasaportuyla vizesiz giriş yapılabilen ülke sayısı ise 113. Türkiye geçen seneki yerini korurken 2024'te de 52. sırada yer alıyordu.
Listede Türkiye'nin bulunduğu en yüksek yerse 2014 yılındaki 38. sıra.