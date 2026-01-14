2026'nın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada?

Henley Pasaport Endeksi 2026 yılı için en güçlü pasaportları listeledi. Vizesiz şekilde en çok ülkeye giriş yapabilen, en güçlü pasaportların sıralandığı listede ilk sırayı yine Singapur elde etti. 227 ülkenin 192'sine giriş yapabilen Singapur pasaportunu Japonya ve Güney Kore 188 ülkeyle takip ediyor.