2050 yılına kadar küresel olarak 153 milyon insanın demans hastası olması bekleniyor

KUZEY AFRİKA VE ORTADOĞU'DA EN BÜYÜK ARTIŞ YAŞANACAK

Uzmanlar, vakaların yüzde 375 oranında artmasının beklendiği Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da en büyük yükselişin beklendiğini söyledi. Bunun nedeni ise bu ülkelerde demans oranlarının dünyanın diğer bölgelerine kıyasla nispeten düşük olması, çünkü insanlar ortalama olarak 70'li yaşların başlarına veya ortalarına kadar yaşıyorlar. Ancak, bu ülkerdeki yaşam süresinin, hayat kalitesindeki iyileşmeler nedeniyle gelecek yıllarda artacağı öngörülüyor.





Yaş, hastalık için bir numaralı risk faktörünü oluşturuyor ve demans teşhisi hastalara ortalama olarak 80’li yaşlarının başında konuluyor.