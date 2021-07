2050 yılına kadar küresel olarak 153 milyon insanın demans hastası olması bekleniyor

DEMANSTAN ÖLÜM ORANI SON 10 YILDA YÜZDE 38 ARTTI

Alzheimer Derneği'nin baş bilim sorumlusu Dr Maria Carrilloi "Gelişmiş ülkelerde ve diğer yerlerde yetişkinlerin yaşam tarzındaki iyileştirmeler, eğitime erişimin artması ve kalp sağlığı sorunlarına daha fazla dikkat edilmesi dahil, son yıllarda oranları azalttı, ancak toplam demans vakalarının sayısı nüfusun yaşlanması hala yükseliyor.Ayrıca, genç insanlarda obezite, diyabet ve hareketsiz yaşam tarzı hızla artıyor ve bunlar demans için risk faktörleri” dedi.

Bununla birlikte, aynı araştırmacılar yakın zamanda Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association dergisinde, 1990 ile 2019 yılları arasında Alzheimer'dan ölen insanların oranının yüzde 38 arttığını bulan bir çalışma yayınladı.