2054 menüsü: Cırcır böcekli salata!

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI MÜCADELE

Bu tahminlere göre geleneksel yiyeceklerin yerini cırcır böcekli salata, laboratuvarda yetiştirilmiş biftek, su eğreltiotu azolladan yapılan spagetti, üç boyutlu yazıcı tarafından üretilen et, azolla köftesi, azolla çorbası gibi sıradışı lezzetler alabilir.

Bu yiyecekler geleneksel atalarına göre daha düşük karbon ayak izine sahipler, bu da iklim değişikliğine karşı mücadelede yardımcı olabilecekleri anlamına geliyor; ama onları yer misiniz?