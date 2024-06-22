2054 menüsü: Cırcır böcekli salata!

Sıcaklıkların sürekli artması ve beraberinde gelen iklim krizi, insanları sürdürülebilir beslenme seçeneklerine yönelmek zorunda bırakabilir. Araştırmacılar, yapay zeka aracı Midjourney ile gelecekte sofralarımızda yer alabilecek yiyecekleri tahmin etti. Bu tahminlere göre geleneksel yiyeceklerin yerini cırcır böcekli salata, laboratuvarda yetiştirilmiş biftek ve üç boyutlu yazıcı tarafından üretilen et gibi sıradışı lezzetler alabilir.

2054 menüsü: Cırcır böcekli salata! - 1

2054 MENÜSÜ HAZIR

Sürdürülebilir beslenme şekilleri günümüzde gittikçe itibar kazanmaya devam ediyor.

Yapay zeka tarafından oluşturulan gerçekçi görüntüler, 30 yıl içinde akşam yemeğinizin nasıl görünebileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, tuhaf yemeklerin yer aldığı 2054 menüsünü hayata geçirmek için yapay zeka aracı Midjourney'i kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

2054 menüsü: Cırcır böcekli salata! - 2

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI MÜCADELE

Bu tahminlere göre geleneksel yiyeceklerin yerini cırcır böcekli salata, laboratuvarda yetiştirilmiş biftek, su eğreltiotu azolladan yapılan spagetti, üç boyutlu yazıcı tarafından üretilen et, azolla köftesi, azolla çorbası gibi sıradışı lezzetler alabilir.

Bu yiyecekler geleneksel atalarına göre daha düşük karbon ayak izine sahipler, bu da iklim değişikliğine karşı mücadelede yardımcı olabilecekleri anlamına geliyor; ama onları yer misiniz?

2054 menüsü: Cırcır böcekli salata! - 3

CIRCIR BÖCEĞİ SALATASI

Araştırmalar kırmızı et ve süt ürünlerinin sera gazı emisyonlarının büyük bir kısmından sorumlu olduğunu gösterirken, uzmanlar böceklerin iyi bir alternatif olacağını düşünüyor.

Cırcır böcekleri, solucanlar ve karıncalar çevre dostudur çünkü besi hayvanı yetiştirmekten daha az kaynak kullanırlar ve aynı zamanda ete sağlıklı bir alternatiftirler.

"BİR SONRAKİ SÜPER YİYECEK"

Bilim çevreleri tArafından bir sonraki "süper yiyecek" olarak lanse ediliyorlar çünkü protein, besin maddeleri, potasyum, magnezyum ve somondaki omega-3'ten üç kat daha fazla yağ asidi ile dolular.

2054 menüsü: Cırcır böcekli salata! - 4

LABORATUVARDA YETİŞEN ET

Laboratuvarda yetiştirilen et yasal engellerle karşılaşıyor. Ancak bilim insanları, 2054 yılına kadar bu şekilde üretilen etin serbestçe satın alınabileceğini düşünüyor.

Kültürlenmiş et olarak da bilinen bu fütüristik yöntem, gerçek hayvanların etine bir alternatif sunuyor.

BURGER VE BİFTEK ŞEKLİ ALABİLİR

Laboratuvarda yetiştirilen etin, 3D gıda yazıcısıyla gerçekçi burger veya biftek şekillerine dönüştürülme şansı bile var.

Bazı uzmanlar, 3D gıda yazıcılarının çok yakında ekmek kızartma makinesi, mikrodalga fırın ve fritözle birlikte yaygın bir mutfak ekipmanı haline geleceğini düşünüyor.

2054 menüsü: Cırcır böcekli salata! - 5

AZOLLA SPAGETTİSİ

Meyve ve sebzeler etten daha düşük emisyona sahip olsa da iklim değişikliğinin avokado gibi popüler seçeneklerin bulunabilirliğini azaltacağından endişe ediliyor.

Bu nedenle, az bilinen suda yaşayan eğrelti azollası da dahil olmak üzere sıra dışı bitki türlerinin bir alternatif sunması bekleniyor.

2054 menüsü: Cırcır böcekli salata! - 6

Yale Üniversitesi uzmanları, Azolla'nın havadan bir sera gazı olan karbondioksiti yakalayabildiğini ve normal sebzenizden iklime daha dayanıklı olabileceğini iddia etti.

Yapay zeka görüntüleri, Azolla'nın spagetti ve burgerlere kadar aşina olduğumuz şekillerde 3D olarak basılabileceğini ve hatta çorba yapmak için sıvılaştırılabileceğini gösteriyor.

2054 menüsüne yönelik ankete katılan insanların yüzde 84'ü ise bu ilginç yiyecekleri yemeyeceğini söylüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER