2054 menüsü: Cırcır böcekli salata!
Sıcaklıkların sürekli artması ve beraberinde gelen iklim krizi, insanları sürdürülebilir beslenme seçeneklerine yönelmek zorunda bırakabilir. Araştırmacılar, yapay zeka aracı Midjourney ile gelecekte sofralarımızda yer alabilecek yiyecekleri tahmin etti. Bu tahminlere göre geleneksel yiyeceklerin yerini cırcır böcekli salata, laboratuvarda yetiştirilmiş biftek ve üç boyutlu yazıcı tarafından üretilen et gibi sıradışı lezzetler alabilir.
2054 MENÜSÜ HAZIR
Sürdürülebilir beslenme şekilleri günümüzde gittikçe itibar kazanmaya devam ediyor.
Yapay zeka tarafından oluşturulan gerçekçi görüntüler, 30 yıl içinde akşam yemeğinizin nasıl görünebileceğini ortaya koydu.
Uzmanlar, tuhaf yemeklerin yer aldığı 2054 menüsünü hayata geçirmek için yapay zeka aracı Midjourney'i kullandı.