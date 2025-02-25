20 yılın ardından tanklar girdi: Batı Şeria’da Gazze korkusu

67'DEN BERİ İŞGAL ALTINDA

ABD Başkanı Donald Trump, 2,1 milyon Filistinliyi Gazze'den çıkarma önerisi nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak sol eğilimli İsrail gazetesi Haaretz'in dünkü başyazısında iddia ettiği gibi, “İsrail Gazze'de yapmakla tehdit ettiği şeyi Batı Şeria'da zaten yapıyor.”

Ürdün Nehri'nin batısında İsrail ve Ürdün arasında kalan Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail ordusu tarafından işgal altında tutuluyor. Burada 3.3 milyondan fazla Filistinli yaşıyor.