20 yılın ardından tanklar girdi: Batı Şeria’da Gazze korkusu
İsrail ordusu 20 yıl sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'ya tanklarını gönderdi ve geniş çaplı operasyonlara başladı. Bu, Batı Şeria'nın yeni Gazze olmasına yönelik endişeleri büyüttü. Peki Batı Şeria neresi ve neden önemli?
İsrail ordusu hafta sonu, yirmi yıl sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'ya tanklarını gönderdi.
Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin ardından İsrail, Batı Şeria'daki Filistin kentlerinde onlarca kişinin ölümüne ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan yoğun bir askeri operasyon başlattı.
Gazze'deki savaşın Ekim 2023'te başlamasından bu yana İsrail, Batı Şeria'da helikopterler, insansız hava araçları ve şimdi de tanklar kullanarak ölümcül güç kullanımını arttırdı.
Savunma Bakanı Yisrael Katz, pazar günü yaptığı açıklamada orduya bir yıl boyunca bölgede kalma ve “bölge sakinlerinin geri dönmesini engelleme” talimatı verdiğini söyledi.