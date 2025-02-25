20 yılın ardından tanklar girdi: Batı Şeria’da Gazze korkusu

İsrail ordusu 20 yıl sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'ya tanklarını gönderdi ve geniş çaplı operasyonlara başladı. Bu, Batı Şeria'nın yeni Gazze olmasına yönelik endişeleri büyüttü. Peki Batı Şeria neresi ve neden önemli?

20 yılın ardından tanklar girdi: Batı Şeria’da Gazze korkusu - 1

İsrail ordusu hafta sonu, yirmi yıl sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'ya tanklarını gönderdi.

Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin ardından İsrail, Batı Şeria'daki Filistin kentlerinde onlarca kişinin ölümüne ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan yoğun bir askeri operasyon başlattı.

Gazze'deki savaşın Ekim 2023'te başlamasından bu yana İsrail, Batı Şeria'da helikopterler, insansız hava araçları ve şimdi de tanklar kullanarak ölümcül güç kullanımını arttırdı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, pazar günü yaptığı açıklamada orduya bir yıl boyunca bölgede kalma ve “bölge sakinlerinin geri dönmesini engelleme” talimatı verdiğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

20 yılın ardından tanklar girdi: Batı Şeria’da Gazze korkusu - 2

67'DEN BERİ İŞGAL ALTINDA

ABD Başkanı Donald Trump, 2,1 milyon Filistinliyi Gazze'den çıkarma önerisi nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak sol eğilimli İsrail gazetesi Haaretz'in dünkü başyazısında iddia ettiği gibi, “İsrail Gazze'de yapmakla tehdit ettiği şeyi Batı Şeria'da zaten yapıyor.”

Ürdün Nehri'nin batısında İsrail ve Ürdün arasında kalan Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail ordusu tarafından işgal altında tutuluyor. Burada 3.3 milyondan fazla Filistinli yaşıyor.

20 yılın ardından tanklar girdi: Batı Şeria’da Gazze korkusu - 3

YASADIŞI YERLEŞİMLERE TEŞVİK

İsrail, 1967'deki savaşın ardından Batı Şeria'yı ve Doğu Kudüs'ü Ürdün'den ele geçirdi. Birçok İsrailli, Yahudilerin Judea ve Samaria olarak adlandırdıkları topraklar üzerinde İncil'den gelen bir hakları olduğuna inanıyor.

İsrail'in Batı Şeria'yı ele geçirmesinden bu yana yaklaşık yarım milyon Yahudi İsrailli “yerleşim yerleri” olarak bilinen kasabalarda evler inşa etti.

Batı Şeria uluslararası hukuka göre işgal altında kabul edildiği için bu yerleşimler yasadışı konumda. Ancak aşırı sağcı İsrail hükümeti bu yerleşimleri özel olarak teşvik ediyor.

20 yılın ardından tanklar girdi: Batı Şeria’da Gazze korkusu - 4

40 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ZORLA GÖÇ ETTİRİLDİ

Şiddetin yoğunlaştığı Cenin'deki son operasyonlar 21 Ocak'ta başladı, ancak İsrail güçleri Kabatiye ve Tulkarem de dahil olmak üzere başka yerlere de saldırdı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) göre 40 binden fazla Filistinli Batı Şeria'daki evlerinden zorla göç ettirildi ve İsrail güçleri bu kişilerin geri dönmelerine izin vermiyor.

Cenin'deki kampa yönelik abluka, önce Filistin Yönetimi güçlerinin, ardından da İsrail ordusunun hareketlere ciddi kısıtlamalar getirdiği ve kampın su ve elektriğini kestiği haftalar süren kuşatmanın ardından geldi.

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