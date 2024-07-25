21 kişinin öldüğü Noongah gemisi 55 yıl sonra ortaya çıktı

Enkazın Noongah gemisine ait olabileceğine dair uzun süredir var olan şüpheleri gidermek üzere harekete geçen yetkililer, yetersiz teknoloji ve dalış bilgisi nedeniyle enkazın gemiye ait olduğunu doğrulayamadı. Ancak, geçtiğimiz ay Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'ne (CSIRO) ait yüksek teknolojili bir gemi derin bir araştırma için bölgeye gönderildi. CSIRO tarafından bugün yapılan açıklamada, geminin yerinin tespit edildiği kaydedildi. Geminin lokasyonunun, yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalaması ve video görüntüleri kullanılarak teyit edildiği bildirildi.