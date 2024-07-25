21 kişinin öldüğü Noongah gemisi 55 yıl sonra ortaya çıktı
Avustralya'da 1969'da çelik taşırken fırtınaya yakalanarak batan ve 26 kişilik mürettebattan 21'inin öldüğü yük gemisinin enkazına 55 yıl sonra ulaşıldı.
Avusturalya'da 25 Ağustos 1969 yılında yaşanan olayda demir taşıyan 71 metre uzunluğundaki Noongah gemisi, Yeni Güney Galler açıklarında tehlike sinyali gönderdikten bir dakika sonra yakalandığı fırtına sonucu battı. Geminin batmasından saatler sonra gemide bulunan 26 mürettebattan 5'i denizden çıkarılırken, kayıp olan denizcilerden yalnızca birinin cesedine ulaşıldı. Ülke tarihinin en büyük kazalarından biri olarak kayıtlara geçen olayın ardından gemi bulunamadı.