21 ton altın sikke ile birlikte okyanusun dibine gömüldü: SS Central America'nın hayaletleri ilk kez ortaya çıktı

ALTINLAR HALA PAYLAŞILAMIYOR

Diğer taraftan SS Central America’nın batığı ilk kez 1988 yılında bulundu. Ardından enkazdaki değerli maden ve eşyaları kurtarmak için çalışmalar başlatıldı. SS Central America Projesi'nin eski baş bilimcisi ve tarihçisi Bob Evans, fotoğrafların on yıldan uzun bir süre önce kurtarıldığını, ancak okyanus tabanında gemiyle birlikte bulunan altın üzerinde "çetin bir yasal savaş" olduğunu söyledi.

Bu durum ise bir asırdan fazla bir süre deniz yatağında yattıktan sonra bile hala bozulmamış olan fotoğrafların yayınlanmasının gecikmesine neden oldu.