21 yaşında hayatı 1 gecede değişti: 3 hafta komada kaldı; uyandığında yürümeyi, yemek yemeyi yeniden öğrendi
23 yaşındaki Kirah Line, Temmuz 2022'de henüz 21 yaşındayken Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisiyle hayatının altüst olduğunu söyledi. Akut Miyeloid Lösemi teşhisi ve sonrasında yaşadığı süreci anlattı.
DailyMail'de yer alan habere göre; Kirah, 2022'nin ikinci yarısında dört yoğun kemoterapi seansı aldı. Ancak tedavi sırasında sepsise yakalanarak üç hafta boyunca komada kaldı. Ocak 2023'te komadan uyandığında kendisine koyulan kanser teşhisini tamamen unutmuştu.