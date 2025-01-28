21 yaşında hayatı 1 gecede değişti: 3 hafta komada kaldı; uyandığında yürümeyi, yemek yemeyi yeniden öğrendi

Kirah, 2022'nin başlarında sık sık hastalanmaya başladığını, ancak kendisine D vitamini eksikliği olduğu söylendiğini belirtti. Durumunun kötüleştiği dönemde dahi bazı belirtileri görmezden geldiğini itiraf etti. Temmuz 2022'deki biyopsi sonucunda nihayet kanser teşhisi aldı.



"Kanser kelimesini duyduğumda başka hiçbir şey dinleyemedim. Doktorlar nazik ve anlayışlıydı, ancak o anı hiçbir zaman unutamayacağım," dedi.





