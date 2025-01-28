21 yaşında hayatı 1 gecede değişti: 3 hafta komada kaldı; uyandığında yürümeyi, yemek yemeyi yeniden öğrendi

23 yaşındaki Kirah Line, Temmuz 2022'de henüz 21 yaşındayken Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisiyle hayatının altüst olduğunu söyledi. Akut Miyeloid Lösemi teşhisi ve sonrasında yaşadığı süreci anlattı.

21 yaşında hayatı 1 gecede değişti: 3 hafta komada kaldı; uyandığında yürümeyi, yemek yemeyi yeniden öğrendi - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Kirah, 2022'nin ikinci yarısında dört yoğun kemoterapi seansı aldı. Ancak tedavi sırasında sepsise yakalanarak üç hafta boyunca komada kaldı. Ocak 2023'te komadan uyandığında  kendisine koyulan kanser teşhisini tamamen unutmuştu.


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21 yaşında hayatı 1 gecede değişti: 3 hafta komada kaldı; uyandığında yürümeyi, yemek yemeyi yeniden öğrendi - 2

Komadan sonra tekrar kanser olduğunu öğrenmenin verdiği şoku anlatan Kirah, "Hangi gün olduğunu sorduklarında, 'Neredeyse Yeni yıl' diye cevap verdim. Ama yeni yıl çoktan geçmişti. Uyandıktan sonra durumum yavaş yavaş netleşmeye başladı ve gerçeklerle yeniden yüzleştim," dedi.


21 yaşında hayatı 1 gecede değişti: 3 hafta komada kaldı; uyandığında yürümeyi, yemek yemeyi yeniden öğrendi - 3

Kirah, 2022'nin başlarında sık sık hastalanmaya başladığını, ancak kendisine D vitamini eksikliği olduğu söylendiğini belirtti. Durumunun kötüleştiği dönemde dahi bazı belirtileri görmezden geldiğini itiraf etti. Temmuz 2022'deki biyopsi sonucunda nihayet kanser teşhisi aldı.

"Kanser kelimesini duyduğumda başka hiçbir şey dinleyemedim. Doktorlar nazik ve anlayışlıydı, ancak o anı hiçbir zaman unutamayacağım," dedi.


21 yaşında hayatı 1 gecede değişti: 3 hafta komada kaldı; uyandığında yürümeyi, yemek yemeyi yeniden öğrendi - 4

YENİDEN HAYATA DÖNÜŞ SÜRECİ

Ocak 2023'te komadan uyandığında Kirah, yürümeyi, yemek yemeyi ve hatta ayakta durmayı yeniden öğrenmek zorunda kaldı. Konuşma terapisi gördü, kaslarını yeniden kullanmayı öğrendi ve sağ bacağındaki sorunlarla mücadele etti.


21 yaşında hayatı 1 gecede değişti: 3 hafta komada kaldı; uyandığında yürümeyi, yemek yemeyi yeniden öğrendi - 5

"Yataktan kalkmak ya da saçımı toplamayı başarmak bile bazen mümkün olmuyor. Teşhis öncesindeki hayatımı özlüyorum ama artık bu yeni gerçeklikle başa çıkmayı öğreniyorum," diyerek sürecin zorluğunu dile getirdi.


21 yaşında hayatı 1 gecede değişti: 3 hafta komada kaldı; uyandığında yürümeyi, yemek yemeyi yeniden öğrendi - 6

Artık aktif bir şekilde çalışamayan Kirah, Cambridge'deki Anglia Ruskin Üniversitesi'nde sosyal hizmet eğitimi alıyor. 2024 yılı için önceliğini diplomasına verdiğini ve hayatını adım adım inşa ettiğini söyledi.


21 yaşında hayatı 1 gecede değişti: 3 hafta komada kaldı; uyandığında yürümeyi, yemek yemeyi yeniden öğrendi - 7

Kanser tedavisinden kaynaklanan kalp rahatsızlığı ve artritle mücadele eden Kirah, şunları ekledi:


21 yaşında hayatı 1 gecede değişti: 3 hafta komada kaldı; uyandığında yürümeyi, yemek yemeyi yeniden öğrendi - 8

"Kanser sonrası yaşam, fiziksel ve duygusal birçok zorlukla dolu. Ancak bu süreçte dayanıklılığımı keşfettim ve yeni hedefler belirledim."


21 yaşında hayatı 1 gecede değişti: 3 hafta komada kaldı; uyandığında yürümeyi, yemek yemeyi yeniden öğrendi - 9

Kirah'ın mücadelesi, genç yaşta karşılaşılan sağlık sorunlarının etkilerini ve iyileşme sürecinin zorluğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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