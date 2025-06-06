21 yaşındaki genç 1 yılda 37 kilo verdi: Her gün bu besini tüketmiş
21 yaşındaki Kanadalı hemşire Melanie Koz, kilo verme ilaçlarına başvurmadan sadece bir yıl içinde tam 37 kilo vererek sağlıklı yaşam yolculuğunda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Sosyal medyada paylaştığı videolar milyonlarca izlenmeye ulaşırken, genç hemşirenin en büyük sırrı ise oldukça basit: Protein ağırlıklı kahvaltı.
TikTok’ta viral olan videosunda dikkat çekici dönüşümünü paylaşan Koz, karbonhidrat yüklü hamburger, cips ve ekmek ağırlıklı beslenme düzenini tamamen bırakarak, düşük yağlı proteinleri merkezine alan bir diyet benimsedi. Her sabah tükettiği yağsız yoğurt ve ballı meyve kombinasyonu, bu değişimde kilit rol oynadı.