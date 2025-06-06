21 yaşındaki genç 1 yılda 37 kilo verdi: Her gün bu besini tüketmiş

21 yaşındaki Kanadalı hemşire Melanie Koz, kilo verme ilaçlarına başvurmadan sadece bir yıl içinde tam 37 kilo vererek sağlıklı yaşam yolculuğunda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Sosyal medyada paylaştığı videolar milyonlarca izlenmeye ulaşırken, genç hemşirenin en büyük sırrı ise oldukça basit: Protein ağırlıklı kahvaltı.

21 yaşındaki genç 1 yılda 37 kilo verdi: Her gün bu besini tüketmiş - 1

TikTok’ta viral olan videosunda dikkat çekici dönüşümünü paylaşan Koz, karbonhidrat yüklü hamburger, cips ve ekmek ağırlıklı beslenme düzenini tamamen bırakarak, düşük yağlı proteinleri merkezine alan bir diyet benimsedi. Her sabah tükettiği yağsız yoğurt ve ballı meyve kombinasyonu, bu değişimde kilit rol oynadı.


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21 yaşındaki genç 1 yılda 37 kilo verdi: Her gün bu besini tüketmiş - 2

“Kahvaltılarım beni daha uzun süre tok tutuyordu,” diyen Koz, protein sayesinde kas kütlesini artırdığını, vücudunun daha sıkı ve fit hale geldiğini belirtti. Üstelik bu süreçte kendisine “işkence gibi” gelen ağır egzersiz rutinlerinden de uzak durdu.

21 yaşındaki genç 1 yılda 37 kilo verdi: Her gün bu besini tüketmiş - 3

Hemşirelik eğitimini sürdürürken aldığı bir beslenme dersi, genç kadının sağlıklı yaşamla ilgili farkındalığını kökten değiştirdi.

21 yaşındaki genç 1 yılda 37 kilo verdi: Her gün bu besini tüketmiş - 4

Öncesinde stresli vardiyaların ardından hamburger ve atıştırmalıklara yönelen Koz, bu alışkanlığını protein ağırlıklı ara öğünlerle değiştirdi. Artık çikolata ve cips yerine çantasında edamame fasulyesi ve süzme peynir taşıyor.

“Edamame harika bir bitki bazlı protein kaynağı. Tok tutuyor, kas yapımına destek oluyor,” diyen Koz, yüksek proteinli beslenmenin sadece kalori değil, tokluk hissi açısından da avantaj sağladığını vurguluyor.


21 yaşındaki genç 1 yılda 37 kilo verdi: Her gün bu besini tüketmiş - 5

EV YAPIMI PROTEİNLİ ÖĞÜNLER

Melanie’nin öğünleri de yüksek proteinli dokunuşlarla şekilleniyor. Örneğin, chili yemeğine ekstra fasulye ekliyor, pizzayı ise yağsız yoğurt ve az yağlı peynirle evde hazırlıyor. Hatta tatlıdan da vazgeçmeden, vanilyalı dondurmasına kolajen ve protein tozu ekleyerek sağlıklı bir alternatif yaratıyor.


21 yaşındaki genç 1 yılda 37 kilo verdi: Her gün bu besini tüketmiş - 6

Evine bir koşu bandı alan ve düzenli yürüyüşler yapmaya başlayan Melanie Koz, zamanla bir spor salonuna da yazılarak hafif güç egzersizlerini rutinine dahil etti. Şimdi ise sosyal medya üzerinden yaşadığı değişimi ve edindiği bilgileri takipçileriyle paylaşarak, kilo vermekte zorlananlara umut vermeye çalışıyor.

21 yaşındaki genç 1 yılda 37 kilo verdi: Her gün bu besini tüketmiş - 7


“Ekranın diğer tarafında farklı bir bedende olmayı hayal etmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. O umutsuzluğu yaşadım,” diyen Koz, deneyimlerinin en az bir kişiye bile ilham olmasının kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade ediyor.

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