21 yaşındaki güzellik kraliçesi paraşütü açılmadığı için hayatını kaybetti

"HER SANİYESİNİ DOLU DOLU YAŞADI"

Pardazi’nin arkadaşı Melody Ozgoli, "Tanya, ilk kez tek başına atladı. Yeni ve macera dolu olan her şeye ilgisi vardı. Hayat onun için çok sıkıcıydı ve her zaman yani bir maceraya atılmak isterdi. Gerçekten her saniyesini dolu dolu yaşadı” diye konuştu.