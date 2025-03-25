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21 yaşındaki ikizlerden biri 4. evre kolon kanseri oldu, diğeri sağlıklıydı: Doktorlar nedenini açıkladı

Brinlee Luster ve ikiz kız kardeşi Mariela, hayatlarını her zaman birlikte paylaştılar. Aynı üniversiteye gidip aynı dersleri aldılar, eşleriyle aynı gün tanıştılar ve sadece iki ay arayla evlendiler. Ancak 2023 yılı, Brinlee için hayatını değiştirecek bir dönüm noktası oldu.

21 yaşındaki ikizlerden biri 4. evre kolon kanseri oldu, diğeri sağlıklıydı: Doktorlar nedenini açıkladı - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; 21 yaşındaki Brinlee, aniden şiddetli karın krampları yaşamaya başladı. O kadar yoruldu ki, günlük yürüyüşlerini bile zorlukla tamamlayabiliyordu. Doktorlar başlangıçta semptomları kaygı, doğum kontrol haplarının yan etkileri ya da huzursuz bağırsak sendromu olarak değerlendirdiler. Düğününü planlayan ve üniversite eğitimini tamamlayan Brinlee, bu semptomları strese bağlamıştı. Ancak birkaç ay sonra sağlık durumu daha da kötüleşti ve yapılan kolonoskopi, Brinlee’ye dördüncü evre kolon kanseri teşhisi koydu.

İkiz kardeşi Mariela, aynı dönemde kansere dönüşebilecek polipleri almak amacıyla kolonoskopi yaptırsa da, sağlıklı kalmayı başardı. Ancak Brinlee’nin durumu, genç yaşta kolon kanserinin artan bir tehdit haline geldiğini gözler önüne serdi.


DÜNYA HABERLERİ

21 yaşındaki ikizlerden biri 4. evre kolon kanseri oldu, diğeri sağlıklıydı: Doktorlar nedenini açıkladı - 2

GENÇLERDE KOLON KANSERİ RİSKİ

Brinlee'nin durumu, gençlerde kolon kanserinin neden bu kadar yaygınlaştığını sorgulamaya yol açtı. Kolon kanseri, ABD'de en sık görülen dördüncü kanser türü olup, kansere bağlı ölümlerin ikinci en büyük nedenidir. Amerikan Kanser Derneği’nin tahminlerine göre 2025’te 154.270 kişiye kolon kanseri teşhisi konulacak ve 52.900 kişi bu hastalık yüzünden hayatını kaybedecek.


21 yaşındaki ikizlerden biri 4. evre kolon kanseri oldu, diğeri sağlıklıydı: Doktorlar nedenini açıkladı - 3

Brinlee’nin onkoloğu Dr. Mark Lewis, gençlerin giderek artan bir kısmının kolon kanseri teşhisiyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Dr. Lewis, “Kolon kanseri için maalesef ‘çok genç’ diye bir şey yok” diyerek, 45 yaş altındaki kişilere de düzenli tarama yapılmasını öneriyor.

21 yaşındaki ikizlerden biri 4. evre kolon kanseri oldu, diğeri sağlıklıydı: Doktorlar nedenini açıkladı - 4

Uzmanlar, kolon kanserinin artan oranlarının birçok farklı faktöre bağlanabileceğini, bunlar arasında beslenme, alkol kullanımı, obezite ve hareketsiz yaşam tarzının da yer aldığını belirtiyor. Ancak Brinlee’nin durumu, daha karmaşık bir etkenin etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Dr. Lewis, çocuklukta kullanılan antibiyotiklerin kalın bağırsağın iç yüzeyini kaplayan bakterileri etkileyebileceğini ve bunun da kanser riskini artırabileceğini söylüyor.

ABD’de yılda 230 milyondan fazla antibiyotik reçete ediliyor ve bunlar, zararlı bakterileri öldürürken aynı zamanda bağırsaktaki sağlıklı bakterilere de zarar veriyor. Bu durum, sindirim sisteminin iltihaplanmasına yol açarak hücrelerin mutasyona uğramasına ve kansere dönüşmesine neden olabilir.

21 yaşındaki ikizlerden biri 4. evre kolon kanseri oldu, diğeri sağlıklıydı: Doktorlar nedenini açıkladı - 5

Brinlee, 30 tur kemoterapi gördü ve tedavisi Aralık ayında tamamlandı. Artık kanserden kurtulmuş durumda. Kız kardeşi Mariela, Brinlee'nin teşhisinin ardından kolonoskopi yaptırarak birkaç polipi aldırdı. Bu poliplerin bir kısmı zararsız olsa da, bazıları kanserle sonuçlanabilecek anormal hücre büyümesi taşıyordu. Mariela, “Gerçekten hayatımı bir şekilde kurtardığını düşünüyorum çünkü ben de o yola girmiştim.” dedi.



21 yaşındaki ikizlerden biri 4. evre kolon kanseri oldu, diğeri sağlıklıydı: Doktorlar nedenini açıkladı - 6

Brinlee ve Mariela’nın hikayesi, genç yaşta kolon kanseri teşhisi alan bireylerin artan sayısını gözler önüne seriyor. Doktorlar, gençlere kolon kanseri taramaları yapılması gerektiğini vurgularken, toplumda farkındalık yaratmanın önemini belirtiyorlar. Bu trajik ama umut dolu hikaye, genç yaşta kansere yakalanmış bireylerin yaşadığı zorlukları anlatırken, aynı zamanda tedavi sürecinde gösterdikleri direnç ve azimle de ilham veriyor.

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