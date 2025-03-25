21 yaşındaki ikizlerden biri 4. evre kolon kanseri oldu, diğeri sağlıklıydı: Doktorlar nedenini açıkladı

DailyMail'de yer alan habere göre; 21 yaşındaki Brinlee, aniden şiddetli karın krampları yaşamaya başladı. O kadar yoruldu ki, günlük yürüyüşlerini bile zorlukla tamamlayabiliyordu. Doktorlar başlangıçta semptomları kaygı, doğum kontrol haplarının yan etkileri ya da huzursuz bağırsak sendromu olarak değerlendirdiler. Düğününü planlayan ve üniversite eğitimini tamamlayan Brinlee, bu semptomları strese bağlamıştı. Ancak birkaç ay sonra sağlık durumu daha da kötüleşti ve yapılan kolonoskopi, Brinlee’ye dördüncü evre kolon kanseri teşhisi koydu.



İkiz kardeşi Mariela, aynı dönemde kansere dönüşebilecek polipleri almak amacıyla kolonoskopi yaptırsa da, sağlıklı kalmayı başardı. Ancak Brinlee’nin durumu, genç yaşta kolon kanserinin artan bir tehdit haline geldiğini gözler önüne serdi.





