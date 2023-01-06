2100’e kadar Dünya üzerindeki buzulların yüzde 70’i yok olabilir: Milyarca insan tehlikede

Yeni bir araştırma, Dünya üzerindeki buzulların sayısının 2100 yılına kadar yüzde 70 oranında azalabileceğini tahmin etti. ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki iklim bilimcileri, gezegenin karşılaşabileceği buz kaybını farklı emisyon senaryolarında hesapladı. Sonuçlar, ortalama küresel sıcaklıktaki artışın Paris Anlaşaması'nda belirtilen1,5 derece ile sınırlandırılsa bile, Dünya'nın toplam buzul kütlesinin neredeyse yarısını kaybedeceğini ve bu durumun milyarlarca kişiyi etkileyeceğini gösterdi.

2100’e kadar Dünya üzerindeki buzulların yüzde 70’i yok olabilir: Milyarca insan tehlikede - 1

ABD’li bilim insanları, yeni uydu görüntüleri kullanarak farklı küresel ısınma senaryolarını ve bunların olası etkilerini gözler önüne serdi.

2100’e kadar Dünya üzerindeki buzulların yüzde 70’i yok olabilir: Milyarca insan tehlikede - 2

Çalışmaya öncülük eden ABD’deki Carnegie Mellon Üniversitesinden buzul bilimci David Rounce, son yıllarda buzullardaki değişimi incelemek için daha çok uydu görüntüsüne başvurulduğunu ve her buzulun geleceğinin ayrı ayrı değerlendirildiğini belirtti.

2100’e kadar Dünya üzerindeki buzulların yüzde 70’i yok olabilir: Milyarca insan tehlikede - 3

Rounce, küresel sıcaklık artışının mevcut şekilde seyretmesi halinde 2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32’sinin, buzulların ise yüzde 68’inin kaybolacağını bildirdi.

2100’e kadar Dünya üzerindeki buzulların yüzde 70’i yok olabilir: Milyarca insan tehlikede - 4

Buzul bilimci Rounce, buzullardaki bu erimenin deniz seviyesindeki artışı 115 milimetreye kadar çıkarabileceği kaydedildi.

2100’e kadar Dünya üzerindeki buzulların yüzde 70’i yok olabilir: Milyarca insan tehlikede - 5

Araştırmacılar, küresel sıcaklık artışının uluslararası toplumca belirlenen 1,5 santigrat derece seviyesinde tutulması halinde dahi buzul kütlesinin yüzde 26’sının yok olabileceğini gözlemledi.

2100’e kadar Dünya üzerindeki buzulların yüzde 70’i yok olabilir: Milyarca insan tehlikede - 6

Ayrıca 2100 yılı itibarıyla küresel sıcaklık artışının Birleşmiş Milletler’in (BM) öngördüğü gibi 2,1 ve 2,9 santigrat derece aralığında olması halinde Avrupa, Batı Kanada, ABD ve Yeni Zelanda’da dağ buzullarının neredeyse tamamının yok olabileceği bildirildi.

2100’e kadar Dünya üzerindeki buzulların yüzde 70’i yok olabilir: Milyarca insan tehlikede - 7

MİLYARLARCA İNSAN İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT

Dünya genelinde 2 milyar kişinin temiz su ihtiyacı, karadaki 215 bini aşkın buzuldan elde ediliyor ancak buzullardaki erime, deniz seviyesinin artmasına sebep olduğu için deniz kenarında yaşayan milyarlarca insana tehdit oluşturuyor.

2100’e kadar Dünya üzerindeki buzulların yüzde 70’i yok olabilir: Milyarca insan tehlikede - 8

Çalışma, “Science” dergisinde yayımlandı.

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