22 yaşındaki fenomenden kripto para vurgunu! “Hawk Tuah” diyerek ünlü oldu, 50 milyon dolarlık vurgun yaptı

TikTok fenomeni “Hawk Tuah” lakaplı Hailey Welch, 2024 yılında beklenmedik bir şekilde ünlü oldu ve ardından 22 yaşında yaptığı kripto para vurgunuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Welch isimli fenomen tam 50 milyon dolarlık vurgunuyla sosyal medyayı salladı. Welch, TikTok'ta bir videoda “Hawk Tuah” diye bağırıp yere tükürdüğü anda viral olmuştu.

22 yaşındaki fenomenden kripto para vurgunu! “Hawk Tuah” diyerek ünlü oldu, 50 milyon dolarlık vurgun yaptı - 1

“Hawk Tuah” diyerek ünlü olan fenomen, bu video ile sosyal medya platformlarında milyonlarca kişi tarafından izlendi ve taklit edildi. Welch’in bu viral başarısı, onu sadece internet yıldızı değil, aynı zamanda girişimci bir figür haline getirdi.

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22 yaşındaki fenomenden kripto para vurgunu! “Hawk Tuah” diyerek ünlü oldu, 50 milyon dolarlık vurgun yaptı - 2

500 MİLYON DOLARLIK PİYASA DEĞERİNE ULAŞTI

Welch, "HAWK" adında bir meme coin (kripto para) piyasaya sürdü. İlk aşamada hızla 500 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı, ancak bu değer çok kısa sürede yüzde 90'dan fazla düştü.

Bunun ardından, projeye yatırım yapanlar tarafından “pump-and-dump” ve “rug pull” yani dolandırıcılık iddialarıyla suçlandı.

22 yaşındaki fenomenden kripto para vurgunu! “Hawk Tuah” diyerek ünlü oldu, 50 milyon dolarlık vurgun yaptı - 3

50 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Welch’in bu kripto para girişiminden kişisel kazancının yaklaşık 50 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bunun yanında, bu olay kripto para düzenleyicilerinin de dikkatini çekti ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na şikayetler yapıldı.

22 yaşındaki fenomenden kripto para vurgunu! “Hawk Tuah” diyerek ünlü oldu, 50 milyon dolarlık vurgun yaptı - 4

Welch, viral başarısını ticari ürünler, sosyal medya iş birlikleri ve dijital projelerle daha da artırdı. Bu durum, onu hem hayranlar hem de eleştirmenler arasında oldukça tartışmalı bir figür haline getirdi.

22 yaşındaki fenomenden kripto para vurgunu! “Hawk Tuah” diyerek ünlü oldu, 50 milyon dolarlık vurgun yaptı - 5

MEME COİN NEDİR?

Meme coinler, yaratıcılıkla kripto para üretimini birleştiren, genellikle mizah veya popüler kültürden esinlenen dijital paralardır.

Spekülatif yapılarıyla dikkat çeken bu coinler, büyük dalgalanmalar yaşayabilir ve bazı durumlarda inanılmaz kârlar sağlayabilir.

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