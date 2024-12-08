22 yaşındaki fenomenden kripto para vurgunu! “Hawk Tuah” diyerek ünlü oldu, 50 milyon dolarlık vurgun yaptı
TikTok fenomeni “Hawk Tuah” lakaplı Hailey Welch, 2024 yılında beklenmedik bir şekilde ünlü oldu ve ardından 22 yaşında yaptığı kripto para vurgunuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Welch isimli fenomen tam 50 milyon dolarlık vurgunuyla sosyal medyayı salladı. Welch, TikTok'ta bir videoda “Hawk Tuah” diye bağırıp yere tükürdüğü anda viral olmuştu.
“Hawk Tuah” diyerek ünlü olan fenomen, bu video ile sosyal medya platformlarında milyonlarca kişi tarafından izlendi ve taklit edildi. Welch’in bu viral başarısı, onu sadece internet yıldızı değil, aynı zamanda girişimci bir figür haline getirdi.