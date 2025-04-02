23 yaşındaki adam 24 saat boyunca koşu bandında koştu: Vücudunda olanlar korkuttu

23 yaşındaki Joe Pritchard, bir yardım kuruluşuna para toplamak amacıyla gerçekleştirdiği devasa bir fitness mücadelesinde büyük bir sınav verdi. Pritchard, 104 mil (167 km) koşmayı gerektiren 24 saatlik zorlu koşuyu tamamladıktan sonra korkunç bir şekilde yere yığıldı, burun kanamaları geçirdi ve bacaklarını geçici olarak kullanamaz hale geldi.

23 yaşındaki adam 24 saat boyunca koşu bandında koştu: Vücudunda olanlar korkuttu - 1

Pritchard, bu muazzam mesafeyi tamamlamak için durmaksızın koştu. Koşuya yalnızca tuvalet molaları için ara veren genç sporcu, 4.000 £ (yaklaşık 100.000 TL) bağış topladı. Bu çabanın ardından çekilen bir video, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve TikTok’ta yaklaşık 8 milyon kez izlendi. Videoda, Joe Pritchard'ın zorlu mücadelesi sonrasında bitkin bir şekilde arabaya taşındığı, kendinden geçmiş ve solgun bir durumda olduğu görülüyor.


DÜNYA HABERLERİ

23 yaşındaki adam 24 saat boyunca koşu bandında koştu: Vücudunda olanlar korkuttu - 2

SAĞLIK SORUNLARI BAŞLADI

Pritchard, 24 saatlik koşunun ardından başlangıçta kendisini iyi hissettiğini belirtse de, çok geçmeden vücudunun tepkileri kendini göstermeye başladı. "Ayağa kalktım ve anında bacaklarımı hareket ettiremediğimi fark ettim. Bahçeye geçerken kendimi çok hasta ve garip hissettim," dedi.


23 yaşındaki adam 24 saat boyunca koşu bandında koştu: Vücudunda olanlar korkuttu - 3

Fiziksel durumunun ciddiyetini erken fark eden genç sporcu, tuvalete gitmek için yardıma ihtiyaç duydu ve yolda yere yığıldı, bayıldı ve görme yetisini kaybetti. "Önce eve gitmek gerektiğini düşündüm, bu yüzden beni koşu bandından çıkarıp ön tarafa taşıdılar, sanki ölüymüşüm gibi," dedi.


23 yaşındaki adam 24 saat boyunca koşu bandında koştu: Vücudunda olanlar korkuttu - 4

Evine vardığında kısa bir süre dinlendirilen Pritchard, banyoya gitmeye çalışırken ikinci kez yere yığıldı. "Banyoya giderken tekrar bayıldım, görüşüm gitti ama sıcak bir banyo yapmak için küvete girdim," diyerek, tüm yaşadığı zorluklara rağmen mücadeleye devam ettiğini söyledi.


23 yaşındaki adam 24 saat boyunca koşu bandında koştu: Vücudunda olanlar korkuttu - 5

FİZİKSEL ZORLUKLAR

Pritchard, yaşadığı bu zorlu sürecin ardından dört gün boyunca dinlendiğini ve diz sakatlığı dışında uzun vadeli bir sorun yaşamadığını belirtti. Ancak, sosyal medya kullanıcıları, genç adamın sağlık durumu konusunda büyük bir endişe gösterdi. Birçok kişi, ambulans çağrılmadığını ve hastaneye gitmediğini sorgularken, bazıları ise şaka yollu benzer bir deneyimi paylaştı: "24 saat boyunca  aynı semptomları yaşadım."


23 yaşındaki adam 24 saat boyunca koşu bandında koştu: Vücudunda olanlar korkuttu - 6

FİZİKSEL SINIRLAR VE FAZLA EGZERSİZİN ZARARLARI

Pritchard’ın yaşadığı bu deneyim, aşırı egzersizin vücut üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Egzersiz, kalp sağlığını iyileştirmek, obezite riskini azaltmak ve ruh halini iyileştirmek gibi birçok fayda sağlasa da, aşırıya kaçıldığında ciddi fiziksel yaralanmalara yol açabiliyor. Kısa sürede tekrarlanan aşırı zorlanma, kas ve eklemlerde kalıcı hasara neden olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER