23 yaşındaki adam 24 saat boyunca koşu bandında koştu: Vücudunda olanlar korkuttu

Pritchard, bu muazzam mesafeyi tamamlamak için durmaksızın koştu. Koşuya yalnızca tuvalet molaları için ara veren genç sporcu, 4.000 £ (yaklaşık 100.000 TL) bağış topladı. Bu çabanın ardından çekilen bir video, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve TikTok’ta yaklaşık 8 milyon kez izlendi. Videoda, Joe Pritchard'ın zorlu mücadelesi sonrasında bitkin bir şekilde arabaya taşındığı, kendinden geçmiş ve solgun bir durumda olduğu görülüyor.





