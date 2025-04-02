23 yaşındaki adam 24 saat boyunca koşu bandında koştu: Vücudunda olanlar korkuttu
23 yaşındaki Joe Pritchard, bir yardım kuruluşuna para toplamak amacıyla gerçekleştirdiği devasa bir fitness mücadelesinde büyük bir sınav verdi. Pritchard, 104 mil (167 km) koşmayı gerektiren 24 saatlik zorlu koşuyu tamamladıktan sonra korkunç bir şekilde yere yığıldı, burun kanamaları geçirdi ve bacaklarını geçici olarak kullanamaz hale geldi.
Pritchard, bu muazzam mesafeyi tamamlamak için durmaksızın koştu. Koşuya yalnızca tuvalet molaları için ara veren genç sporcu, 4.000 £ (yaklaşık 100.000 TL) bağış topladı. Bu çabanın ardından çekilen bir video, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve TikTok’ta yaklaşık 8 milyon kez izlendi. Videoda, Joe Pritchard'ın zorlu mücadelesi sonrasında bitkin bir şekilde arabaya taşındığı, kendinden geçmiş ve solgun bir durumda olduğu görülüyor.