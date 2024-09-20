23 yaşındaki genç kadın aşı yaptırdıktan 10 dakika sonra kör oldu

Bunun nedeni ise sitokin fırtınaları olarak da bilinen aşırı bağışıklık tepkilerinin, vücuttaki sağlıklı organlara saldırması ve onlara giden kan akışını kesmesi... Bu durum, potansiyel olarak geri döndürülemez organ hasarına ve ölüme yol açabilir.

Doktorlar, yine de aşıların içeriğindeki bileşenlerin, Lorenze'ın hastalığıyla doğrudan bağlantılı olup olmadığı konusunda birtakım şüpheleri olduğunu belirttiler.

Hastane, hastaya neden 3 aşı yaptırması konusunda ısrarcı olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı.