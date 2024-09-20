23 yaşındaki genç kadın aşı yaptırdıktan 10 dakika sonra kör oldu

Florida'da yaşayan 23 yaşındaki Alexis Lorenze isimli genç kadın; zatürre, tetanoz ve menenjit aşısını aynı gün yaptırdığı için geçici körlük yaşadığını ve vücudunda dayanılmaz şişlikler oluştuğunu öne sürdü.

23 yaşındaki genç kadın aşı yaptırdıktan 10 dakika sonra kör oldu - 1

Alexis Lorenze'a geçtiğimiz Ocak ayında Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri teşhisi kondu. PNH, vücudun bağışıklık sisteminin kırmızı kan hücrelerine saldırmasına neden olan, milyonda bir görülen bir otoimmün rahatsızlıktır. Kök hücre tedavisi için Kaliforniya'ya giden Lorenze'ın iddiasına göre klinikteki doktorlar, kendisine işlemden önce aynı gün içinde 3 aşı yaptırması gerektiğini söylediler. Bunlar tetanoz, menenjit ve zatürre aşısıydı.

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23 yaşındaki genç kadın aşı yaptırdıktan 10 dakika sonra kör oldu - 2

İddiaya göre aşı yaptırdıktan 10 dakika sonra Lorenze'ın görüşü karardı, çenesi kilitlendi ve kusmaya başladı. Genç kadın, ayrıca yüzünde oluşan büyük şişlikleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Daily Mail'de yer alan habere göre uzmanlar, PNH teşhisi konmuş bir hastaya aynı anda 3 aşının yapılmasının oldukça yanlış olduğunu belirttliler. Bu durumun, bazen ölümle bile sonuçlanabileceğinin altını çizdiler.

23 yaşındaki genç kadın aşı yaptırdıktan 10 dakika sonra kör oldu - 3

Bunun nedeni ise sitokin fırtınaları olarak da bilinen aşırı bağışıklık tepkilerinin, vücuttaki sağlıklı organlara saldırması ve onlara giden kan akışını kesmesi... Bu durum, potansiyel olarak geri döndürülemez organ hasarına ve ölüme yol açabilir.

Doktorlar, yine de aşıların içeriğindeki bileşenlerin, Lorenze'ın hastalığıyla doğrudan bağlantılı olup olmadığı konusunda birtakım şüpheleri olduğunu belirttiler.

Hastane, hastaya neden 3 aşı yaptırması konusunda ısrarcı olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı.

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