23 yaşındaki genç kadın aşı yaptırdıktan 10 dakika sonra kör oldu
Florida'da yaşayan 23 yaşındaki Alexis Lorenze isimli genç kadın; zatürre, tetanoz ve menenjit aşısını aynı gün yaptırdığı için geçici körlük yaşadığını ve vücudunda dayanılmaz şişlikler oluştuğunu öne sürdü.
Alexis Lorenze'a geçtiğimiz Ocak ayında Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri teşhisi kondu. PNH, vücudun bağışıklık sisteminin kırmızı kan hücrelerine saldırmasına neden olan, milyonda bir görülen bir otoimmün rahatsızlıktır. Kök hücre tedavisi için Kaliforniya'ya giden Lorenze'ın iddiasına göre klinikteki doktorlar, kendisine işlemden önce aynı gün içinde 3 aşı yaptırması gerektiğini söylediler. Bunlar tetanoz, menenjit ve zatürre aşısıydı.