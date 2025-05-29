23 yaşındaki genç kadın solaryuma girdi: Kanser akciğerine ve boynuna kadar yayılmış

Cilt kanserinin son evresinde mücadele veren Lily Murphy, bronzlaşmak amacıyla girdiği birkaç solaryum seansının ardından hayatının nasıl değiştiğini anlatarak, özellikle genç kadınları bronzlaşma cihazlarının ölümcül riskleri konusunda uyarıyor.

23 yaşındaki genç kadın solaryuma girdi: Kanser akciğerine ve boynuna kadar yayılmış - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Watford’da yaşayan 30 yaşındaki Murphy, yirmili yaşlarının başında Güneydoğu Asya’ya yapacağı bir seyahate hazırlanırken ilk kez solaryum kullanmaya karar verdi. Amaç, cildini tatil öncesinde “güneşe alıştırmaktı.”

Ancak bronzlaşma cihazlarının melanom riskini yüzde 75’e kadar artırdığı biliniyor. Lily, toplamda bir saatten az süren birkaç kısa seans geçirdiğini belirtiyor.

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23 yaşındaki genç kadın solaryuma girdi: Kanser akciğerine ve boynuna kadar yayılmış - 2

Tatil sırasında yüksek faktörlü güneş kremi kullandığını, çünkü “çok açık tenli” olduğunu ve güneşte sık sık yandığını bildiğini söylüyor. Ancak İngiltere’ye döndükten sonra, vücudundaki bir benin görünümünden endişe duyarak aile doktoruna başvurdu.

“Doktor, benin iyi görünmediğini ve beni iki haftalık acil kanser taramasına yönlendireceğini söyledi,” diyen Lily, kısa süre sonra yapılan biyopsi sonucunda melanom teşhisi aldı.

23 yaşındaki genç kadın solaryuma girdi: Kanser akciğerine ve boynuna kadar yayılmış - 3

Melanomun bu evresi genellikle erken tanı sayesinde yüksek oranda tedavi edilebiliyor. 2019 yılında geçirdiği ameliyatla kanserli doku alındı. Lily, o günleri şöyle anlatıyor: “Kanserin yayılmadığını duyduğumda büyük bir rahatlama yaşadım. Kendi kendime, ‘Onu yendim’ dedim.”

Ancak dört yıl sonra, 2023 Ocak ayında, Gloucestershire’a yaptığı bir aile ziyareti sırasında yeniden alarm veren belirtiler başladı. Şiddetli sırt ve göğüs ağrıları, nefes darlığı ve sürekli yorgunluk şikayetleriyle acil servise başvurdu, ancak semptomları daha önceki ruhsal sağlık geçmişi nedeniyle anksiyete olarak değerlendirildi ve ciddiye alınmadı.


23 yaşındaki genç kadın solaryuma girdi: Kanser akciğerine ve boynuna kadar yayılmış - 4

Bir süre sonra yapılan taramalar ise acı gerçeği ortaya çıkardı: Kanser geri dönmüş, bu kez akciğerlerine ve boynuna yayılmıştı.

Cancer Research UK verilerine göre, yeni tedavi yöntemleri sayesinde bazı hastalar dördüncü evre melanomla uzun süre yaşayabiliyor. Ancak istatistikler, bu evredeki hastaların yarısının altı yıldan fazla yaşamadığını gösteriyor.

Murphy, Nisan 2023’te immünoterapiye başladı ancak tedaviye vücudu tepki gösterdi. Ardından iki farklı kemoterapi denendi; ancak döküntüler ve bağışıklık sisteminin çökmesiyle sepsis gelişti, hastaneye kaldırıldı. 2025 Şubat’ında başlanan yeni tedavide umut verici bir gelişme yaşandı: Kanser küçülmeye başladı. Ancak yüksek dozlar nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kaldı.


23 yaşındaki genç kadın solaryuma girdi: Kanser akciğerine ve boynuna kadar yayılmış - 5

“Solaryum anlık bir karar ama etkisi hayat boyu sürebiliyor,” diyen Murphy, bronzlaşmanın sosyal medyada ‘göz alıcı’ olarak pazarlanmasına son verilmesi gerektiğini vurguluyor: “Bronzluğunuz geçici olabilir ama hayatınız kalıcıdır.”

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