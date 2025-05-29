23 yaşındaki genç kadın solaryuma girdi: Kanser akciğerine ve boynuna kadar yayılmış

Bir süre sonra yapılan taramalar ise acı gerçeği ortaya çıkardı: Kanser geri dönmüş, bu kez akciğerlerine ve boynuna yayılmıştı.



Cancer Research UK verilerine göre, yeni tedavi yöntemleri sayesinde bazı hastalar dördüncü evre melanomla uzun süre yaşayabiliyor. Ancak istatistikler, bu evredeki hastaların yarısının altı yıldan fazla yaşamadığını gösteriyor.



Murphy, Nisan 2023’te immünoterapiye başladı ancak tedaviye vücudu tepki gösterdi. Ardından iki farklı kemoterapi denendi; ancak döküntüler ve bağışıklık sisteminin çökmesiyle sepsis gelişti, hastaneye kaldırıldı. 2025 Şubat’ında başlanan yeni tedavide umut verici bir gelişme yaşandı: Kanser küçülmeye başladı. Ancak yüksek dozlar nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kaldı.





