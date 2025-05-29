23 yaşındaki genç kadın solaryuma girdi: Kanser akciğerine ve boynuna kadar yayılmış
Cilt kanserinin son evresinde mücadele veren Lily Murphy, bronzlaşmak amacıyla girdiği birkaç solaryum seansının ardından hayatının nasıl değiştiğini anlatarak, özellikle genç kadınları bronzlaşma cihazlarının ölümcül riskleri konusunda uyarıyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; Watford’da yaşayan 30 yaşındaki Murphy, yirmili yaşlarının başında Güneydoğu Asya’ya yapacağı bir seyahate hazırlanırken ilk kez solaryum kullanmaya karar verdi. Amaç, cildini tatil öncesinde “güneşe alıştırmaktı.”
Ancak bronzlaşma cihazlarının melanom riskini yüzde 75’e kadar artırdığı biliniyor. Lily, toplamda bir saatten az süren birkaç kısa seans geçirdiğini belirtiyor.