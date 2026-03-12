Ramazan imsakiyesi banner
24 saat süren yolculuk. İlk tren 6 yıl sonra Çin'den Kuzey Kore'ye gidiyor

12.03.2026 13:02

Çin ile Kuzey Kore arasında Pekin–Pyongyang yolcu tren seferleri altı yıl aradan sonra yeniden başladı. İki ülke arasındaki hat, Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020’de durdurulmuştu.

Çin’in başkenti Pekin ile Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang arasında yolcu tren seferleri altı yıl aradan sonra yeniden başladı.

 

Çin Demiryolları’nın açıklamasına göre K27 numaralı tren, Pekin’den hareket ederek yaklaşık 24 saat 41 dakika süren yolculuğun ardından cuma günü Pyongyang’a ulaşacak.

 

Sefer, Bohai Denizi’nin kuzeyinden ilerleyen güzergahı takip edecek ve Çin’in sınır kenti Dandong’da mola verecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pekin ile Pyongyang’ın “dost komşular” olduğunu belirterek sınır ötesi tren seferlerinin iki ülke halkları arasındaki temasları kolaylaştırdığını söyledi.

 

Sözcü ayrıca iki ülke arasında bu tür etkileşimleri artırmak için iletişimin güçlendirilmesini desteklediklerini ifade etti.

Çin Demiryolları’nın duyurusuna göre başkentleri birbirine bağlayan tren seferleri haftada dört gün, pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

 

Ancak biletler yalnızca iş vizesi sahiplerine satılıyor. Pekin’deki bir seyahat acentesi, perşembe günkü sefer için tüm biletlerin tükendiğini, ancak 18 Mart seferi için hala yer bulunduğunu açıkladı. Daha kısa mesafeli Dandong–Pyongyang hattı ise iki yönlü olarak her gün işletilecek.

İki ülke arasındaki sınır ötesi uçuşlar da Covid-19 salgını sırasında durdurulmuştu.

 

Kuzey Kore’nin devlet havayolu şirketi Air Koryo, 2023 yılında Çin’e uçuşlarını yeniden başlattı. Şirketin internet sitesine göre Pekin ile Pyongyang arasında haftada iki kez, salı ve cumartesi günleri uçuş düzenleniyor.

Kuzey Kore yabancı turizme büyük ölçüde kapalı kalmayı sürdürüyor. Seyahat acentelerine göre ülkeye yapılan ziyaretlerin büyük kısmı sınırlı düzenlemeler kapsamında Rus turist gruplarıyla gerçekleştiriliyor.

