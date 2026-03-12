24 saat süren yolculuk. İlk tren 6 yıl sonra Çin'den Kuzey Kore'ye gidiyor

Çin Demiryolları’nın duyurusuna göre başkentleri birbirine bağlayan tren seferleri haftada dört gün, pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Ancak biletler yalnızca iş vizesi sahiplerine satılıyor. Pekin’deki bir seyahat acentesi, perşembe günkü sefer için tüm biletlerin tükendiğini, ancak 18 Mart seferi için hala yer bulunduğunu açıkladı. Daha kısa mesafeli Dandong–Pyongyang hattı ise iki yönlü olarak her gün işletilecek.