24 saatlik isyanda soru işaretleri

Rusya'da 24 saat süren Wagner isyanının ardından herkes "Şimdi ne olacak" sorusunun yanıtını arıyor. Putin de, Prigojin de ortada yok. Prigojin'in hedefindeki isim olan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, isyan sonrası Ukrayna'da ortaya çıktı. Rus askerlerini denetlerken görüntüleri paylaşıldı. Wagnerle Kremlin'in vardığı bir anlaşma vardı. Bu anlaşmaya göre Prigojin hakkındaki soruşturmanın kapatılması gerekiyordu. Ancak kısa süre önce Rus haber ajansları, soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

24 saatlik isyanda soru işaretleri - 1

Rusya'da, paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in isyanı 24 saatte anlaşmayla sona erdi. Ancak olay geride pek çok soru işareti bıraktı. Ayaklanmanın da anlaşmanın da ayrıntıları bilinmiyor.

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Rusya, içeride yeniden düzeni sağlamakla meşgulken Batılı ülkelerde de durum değerlendirmesi yapılıyor. Batı başkentlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in otoritesini nasıl yeniden sağlayacağı değerlendiriliyor.

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Prigojin'in isyan başlatırken hedefinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu vardı. Şoygu, "Rusya'nın en uzun günü"nün ardından ortaya çıktı. Rusya Devlet Televizyonu Şoygu'nun askerleri ziyaretinden görüntüler yayınladı.

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Devlet ajansı da Savunma Bakanı'nın, Ukrayna'daki operasyona katılan askerleri ziyaret ettiğini duyurdu. Ancak görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiğine dair bilgi verilmedi.

İsyanının ardından Şoygu'nun görevde kalıp kalmayacağı tartışması gündeme gelmişti. Görüntüler Rusya Savunma Bakanı'nın görevinin başında olduğunun işareti olarak yorumlandı.

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Cumartesi günü yaşanan olay, Putin'in 23 yıllık iktidarının en büyük krizi olarak görülüyor.
Putin, isyanın sona ermesinin ardından hala hiçbir açıklama yapmadı.

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Prigojin'in de nerede olduğu bilinmiyor. 62 yaşındaki Wagner lideri son olarak Cumartesi gecesi Rostov'dan ayrılırken görüntülenmişti. Prigojin'in, anlaşma gereği Belarus'a gideceği açıklanmıştı. Rus güvenlik servisi FSB'nin, silahlı ayaklanma başlatmaktan hakkında başlattığı soruşturma da kaldırılacaktı.

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Rus haber ajansları, Kremlin'le yaptığı anlaşmaya rağman Prigojin hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

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İsyanın ardından Rusya'nın dostu ya da düşmanı bütün ülkeler bundan sonra ne olacak sorusuna yanıt arıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya'da ortalığın yatışmasının aylar sürebileceğini söyledi. Blinken, "Rusya cephesinde daha fazla çatlak oluştuğunu görüyoruz" dedi.

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Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Josep Borrell de Rusya'nın askeri gücünün çatırdağı yorumunu yaptı. Borrell, "Putin'in yarattığı Wagner canavarı şimdi kendisini ısırıyor" dedi ve Rusya gibi nükleer bir gücün siyasi istikrarsızlık yaşamasının iyi bir şey olmadığını belirtti.

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İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de, Putin Rusyası'nın birliği mitinin sona erdiğini söyledi. Tajani, olayın paralı asker lejyonu finanse etmenin kaçınılmaz sonucu olduğunu belirtti.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, olayı Putin'in büyük stratejik hatasının yeni bir göstergesi olarak yorumladı. Stoltenberg, "Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair hiçbir işaret görmüyoruz" dedi. Analistler de Kremlin'in nükleer silah kullanma ihtimalinin azaldığı yorumunu yapıyor.

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