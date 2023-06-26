24 saatlik isyanda soru işaretleri
Rusya'da 24 saat süren Wagner isyanının ardından herkes "Şimdi ne olacak" sorusunun yanıtını arıyor. Putin de, Prigojin de ortada yok. Prigojin'in hedefindeki isim olan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, isyan sonrası Ukrayna'da ortaya çıktı. Rus askerlerini denetlerken görüntüleri paylaşıldı. Wagnerle Kremlin'in vardığı bir anlaşma vardı. Bu anlaşmaya göre Prigojin hakkındaki soruşturmanın kapatılması gerekiyordu. Ancak kısa süre önce Rus haber ajansları, soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
Rusya'da, paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in isyanı 24 saatte anlaşmayla sona erdi. Ancak olay geride pek çok soru işareti bıraktı. Ayaklanmanın da anlaşmanın da ayrıntıları bilinmiyor.