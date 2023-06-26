24 saatlik isyanda soru işaretleri

Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Josep Borrell de Rusya'nın askeri gücünün çatırdağı yorumunu yaptı. Borrell, "Putin'in yarattığı Wagner canavarı şimdi kendisini ısırıyor" dedi ve Rusya gibi nükleer bir gücün siyasi istikrarsızlık yaşamasının iyi bir şey olmadığını belirtti.