24 yaşındaki adam felç sanıldı, gerçek bambaşka çıktı: İlk iş gününde bu belirtileri yaşamış

24 yaşındaki Chee Ming Heng, iş deneyiminin ilk gününde felç belirtilerine benzeyen semptomlar yaşamaya başladı. Yapılan tetkiklerin ardından, beyne giden kan akışını azaltan nadir bir hastalık olan Moyamoya teşhisi konuldu. Hastalığın ilerlemesini durdurmak için bypass ameliyatı geçiren genç, ardından araba kullanma ve yazma gibi temel becerileri yeniden öğrenmek zorunda kaldı.

24 yaşındaki adam felç sanıldı, gerçek bambaşka çıktı: İlk iş gününde bu belirtileri yaşamış - 1

BELİRTİLER İLK İŞ GÜNÜNDE ORTAYA ÇIKTI

LaSalle Sanat Koleji öğrencisi Chee, 8 Şubat'taki ilk iş gününde zaman çizelgesine adını yazmakta zorlandığını fark etti. Birkaç gün sonra çatal bıçağı düzgün tutamıyor, iki gün sonra ise yüzünde sarkma belirtileri görülüyordu.

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24 yaşındaki adam felç sanıldı, gerçek bambaşka çıktı: İlk iş gününde bu belirtileri yaşamış - 2

Chee, hastaneye kaldırıldıktan sonra nörologlar ilk etapta otoimmün bir vasküler rahatsızlıktan şüphelendi. Ancak detaylı taramalar ve testler sonrasında kesin teşhis koyuldu: Moyamoya hastalığı.

24 yaşındaki adam felç sanıldı, gerçek bambaşka çıktı: İlk iş gününde bu belirtileri yaşamış - 3

MOYAMOYA: "DUMAN BULUTU"

Japonca'da "duman bulutu" anlamına gelen Moyamoya, genellikle Japonya, Kore ve Çin'de görülüyor. Mayo Clinic'e göre hastalık, Down sendromu, orak hücreli anemi ve nörofibromatozis gibi diğer rahatsızlıklarla da ilişkili.

24 yaşındaki adam felç sanıldı, gerçek bambaşka çıktı: İlk iş gününde bu belirtileri yaşamış - 4

Baş ağrısı, nöbetler, güçsüzlük, konuşma zorluğu ve istemsiz hareketler gibi belirtilerle kendini gösterebilen bu hastalık, egzersiz, öksürme veya ağlama gibi aktivitelerle tetiklenebiliyor

24 yaşındaki adam felç sanıldı, gerçek bambaşka çıktı: İlk iş gününde bu belirtileri yaşamış - 5

TEŞHİS KOYMAK ZOR

Chee'nin ameliyatını gerçekleştiren beyin cerrahı Dr. Chen Min Wei, Moyamoya'nın teşhis edilmesinin zorluğuna dikkat çekiyor:
"Teşhisi doğrulamak bazen bir yılı bulabiliyor çünkü çoğu vaka, üçüncü veya dördüncü felçten sonra fark ediliyor."

24 yaşındaki adam felç sanıldı, gerçek bambaşka çıktı: İlk iş gününde bu belirtileri yaşamış - 6

Dr. Chen, yılda sadece sekiz ila on bypass ameliyatı gerçekleştirdiğini belirtiyor.

24 yaşındaki adam felç sanıldı, gerçek bambaşka çıktı: İlk iş gününde bu belirtileri yaşamış - 7

AMELİYAT VE İYİLEŞME SÜRECİ

Mayıs ayında bypass ameliyatı olan Chee’nin beyninin sağ tarafına kan akışını sağlamak için yeni bir damar oluşturuldu.

24 yaşındaki adam felç sanıldı, gerçek bambaşka çıktı: İlk iş gününde bu belirtileri yaşamış - 8

Ameliyattan iki hafta sonra evine dönen genç, temel becerilerini yeniden öğrenmek için uzun bir rehabilitasyon sürecine girdi.

24 yaşındaki adam felç sanıldı, gerçek bambaşka çıktı: İlk iş gününde bu belirtileri yaşamış - 9

Chee, ailesinin destekleyici rolüne dikkat çekerek, "Ameliyattan sonra uyandığımda anne ve babamı yanımda görmek beni çok mutlu etti," dedi.

24 yaşındaki adam felç sanıldı, gerçek bambaşka çıktı: İlk iş gününde bu belirtileri yaşamış - 10


Bu zorlu sürecin ardından, Chee Ming Heng, Moyamoya hastalığını yenerek yeni bir hayata başlamanın sevincini yaşıyor.

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