24 yaşındaki adam felç sanıldı, gerçek bambaşka çıktı: İlk iş gününde bu belirtileri yaşamış
24 yaşındaki Chee Ming Heng, iş deneyiminin ilk gününde felç belirtilerine benzeyen semptomlar yaşamaya başladı. Yapılan tetkiklerin ardından, beyne giden kan akışını azaltan nadir bir hastalık olan Moyamoya teşhisi konuldu. Hastalığın ilerlemesini durdurmak için bypass ameliyatı geçiren genç, ardından araba kullanma ve yazma gibi temel becerileri yeniden öğrenmek zorunda kaldı.
BELİRTİLER İLK İŞ GÜNÜNDE ORTAYA ÇIKTI
LaSalle Sanat Koleji öğrencisi Chee, 8 Şubat'taki ilk iş gününde zaman çizelgesine adını yazmakta zorlandığını fark etti. Birkaç gün sonra çatal bıçağı düzgün tutamıyor, iki gün sonra ise yüzünde sarkma belirtileri görülüyordu.