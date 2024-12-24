24 yaşındaki adam felç sanıldı, gerçek bambaşka çıktı: İlk iş gününde bu belirtileri yaşamış

MOYAMOYA: "DUMAN BULUTU"

Japonca'da "duman bulutu" anlamına gelen Moyamoya, genellikle Japonya, Kore ve Çin'de görülüyor. Mayo Clinic'e göre hastalık, Down sendromu, orak hücreli anemi ve nörofibromatozis gibi diğer rahatsızlıklarla da ilişkili.