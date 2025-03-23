24 yaşındaki genç sürekli yediği 2 besini bıraktı: 137 kiloydu 47 kilo birden verdi
24 yaşındaki Harry Spacagna, iki yıl içinde vücut ağırlığının neredeyse yarısını kaybetti. 137 kilo ile başlayan Spacagna, atıştırma alışkanlıklarını bırakarak ve yaşam tarzını değiştirerek 90 kilo verdi.
Spacagna, yemekle ilgili duygusal bir sorun yaşadığını ve çoğunlukla yüksek kalorili fast food ürünleri, özellikle hamburgerleri ve patates kızartmaları yediğini belirtti. Öğünleri genellikle sağlıklı olsa da, aralarda sıkıntıdan veya duygusal sebeplerden dolayı fazla yemek yediğini ifade etti. "Ruh sağlığımla ilgili sorunlarım vardı, bu yüzden kendimi daha iyi hissetmek için yemek yiyordum," dedi.