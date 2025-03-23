24 yaşındaki genç sürekli yediği 2 besini bıraktı: 137 kiloydu 47 kilo birden verdi

Değişim, 2023 yılının Nisan ayında Almanya'da tatildeyken bir arkadaşının yaptığı bir yorumla başladı. "Bir grup arkadaşım ile dışarıdaydık ve arkadaşım bana döndü ve 'Dostum, gerçekten kendine çeki düzen vermen gerekiyor, hepimiz senin için çok endişeleniyoruz' dedi," diye hatırladı. Bu sözler, Spacagna'nın yaşamını değiştirdi. "Bu beni derinden etkiledi ve bir uyarı niteliğindeydi. Önümüzdeki beş yıl içinde çocuk sahibi olup onlarla futbol oynamak istiyordum," dedi.



Spacagna, hemen sonrasında kilo vermek isteyen diğer arkadaşlarıyla futbol oynamaya başladı ve beslenme alışkanlıklarını köklü şekilde değiştirdi. "Arkadaşlarımın desteği çok önemliydi. WhatsApp üzerinden birbirimizi motive ettik ve bu, bana devam etme gücü verdi," dedi.





