24 yaşındaki kadın basit bir halsizlik yaşadığını sanıyordu: Aylar sonra cilt kanseri olduğunu öğrendi
İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Chloe Broad, yoğun iş temposu ve yaşadığı ayrılık nedeniyle kendini yorgun, bitkin ve halsiz hissediyordu. Yoğun iş temposu ve duygusal çöküşü nedeniyle bu yorgunluğu normal karşıladı. Ancak gerçek sebebin cilt kanseri olduğunu aylar sonra öğrendi.
Kabin memuru olarak çalışan Chloe, sürekli yorgunluk hissiyle mücadele etti. Bunun nedenini kalp kırıklığına, jet lag'e ve yoğun çalışma temposuna bağladı. Ancak sağ kolundaki bir benin renginde değişiklik fark edince doktoruna başvurdu. Yapılan testler sonucunda, kendisine melanom türü cilt kanseri teşhisi konuldu.