24 yaşındaki kadın basit bir halsizlik yaşadığını sanıyordu: Aylar sonra cilt kanseri olduğunu öğrendi

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Chloe Broad, yoğun iş temposu ve yaşadığı ayrılık nedeniyle kendini yorgun, bitkin ve halsiz hissediyordu. Yoğun iş temposu ve duygusal çöküşü nedeniyle bu yorgunluğu normal karşıladı. Ancak gerçek sebebin cilt kanseri olduğunu aylar sonra öğrendi.

24 yaşındaki kadın basit bir halsizlik yaşadığını sanıyordu: Aylar sonra cilt kanseri olduğunu öğrendi - 1

Kabin memuru olarak çalışan Chloe, sürekli yorgunluk hissiyle mücadele etti. Bunun nedenini kalp kırıklığına, jet lag'e ve yoğun çalışma temposuna bağladı. Ancak sağ kolundaki bir benin renginde değişiklik fark edince doktoruna başvurdu. Yapılan testler sonucunda, kendisine melanom türü cilt kanseri teşhisi konuldu.

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24 yaşındaki kadın basit bir halsizlik yaşadığını sanıyordu: Aylar sonra cilt kanseri olduğunu öğrendi - 2

The Sun'da yer alan habere göre; Chloe, yıllarca solaryum kullanımını abarttığını ve bronz bir tene sahip olabilmek için çok para harcadığını itiraf etti.

24 yaşındaki kadın basit bir halsizlik yaşadığını sanıyordu: Aylar sonra cilt kanseri olduğunu öğrendi - 3

Bronzlaşma hızlandırıcı kremler ve burun spreyleri kullanarak istediği ten rengine ulaşmaya çalıştı. Ancak altı yıl boyunca sık sık solaryuma girmesi, cilt kanserine yakalanmasına neden oldu.


24 yaşındaki kadın basit bir halsizlik yaşadığını sanıyordu: Aylar sonra cilt kanseri olduğunu öğrendi - 4

Doktorlar, erken teşhis sayesinde kanserli bölgeleri başarılı bir şekilde temizleyebildi. Ancak Chloe artık düzenli kontroller yaptırmak zorunda ve beş yıl boyunca kanserin tekrarlamaması için takip edilecek.


24 yaşındaki kadın basit bir halsizlik yaşadığını sanıyordu: Aylar sonra cilt kanseri olduğunu öğrendi - 5

"BU RİSKİ ALMAYA DEĞMEZ"

Solaryum alışkanlığını tamamen bırakan Chloe, şimdi bronzlaşmak için yalnızca sprey bronzlaştırıcılar kullandığını belirtiyor.

"Gençken her zaman daha çekici olmak için solaryuma girmek istedim, ancak bunun bedelini sağlığımla ödedim. Şimdi vücudumda bir yara iziyle yaşıyorum ve bu bana büyük bir ders oldu. Bronzlaşmak güzel ama sağlığınızdan önemli değil," dedi.

24 yaşındaki kadın basit bir halsizlik yaşadığını sanıyordu: Aylar sonra cilt kanseri olduğunu öğrendi - 6

Uzmanlar, cilt kanserine karşı korunmak için güneş koruyucu kremler kullanılmasını ve solaryumdan uzak durulmasını öneriyor.

Chloe ise yaşadığı deneyimi paylaşarak insanları bilinçlendirmek istiyor: "Bu riske girmeye değmez."

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