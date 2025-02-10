24 yaşındaki kadın basit bir halsizlik yaşadığını sanıyordu: Aylar sonra cilt kanseri olduğunu öğrendi

"BU RİSKİ ALMAYA DEĞMEZ"

Solaryum alışkanlığını tamamen bırakan Chloe, şimdi bronzlaşmak için yalnızca sprey bronzlaştırıcılar kullandığını belirtiyor.



"Gençken her zaman daha çekici olmak için solaryuma girmek istedim, ancak bunun bedelini sağlığımla ödedim. Şimdi vücudumda bir yara iziyle yaşıyorum ve bu bana büyük bir ders oldu. Bronzlaşmak güzel ama sağlığınızdan önemli değil," dedi.



