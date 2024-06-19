24 yıl sonra ilk: Putin'den Kuzey Kore ziyareti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’ye geldi. Pyongyang Havalimanı'na inen Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un tarafından şahsen karşılandı. Putin ve Kim’in yarın bir araya geleceği, bazı anlaşmalar imzalayacağı ve ardından ortak basın toplantısı gerçekleştireceği aktarıldı.
KUZEY KORELİ LİDERDEN SICAK KARŞILAMA
Kuzey Kore devlet medyasının aktardığına göre lider Kim Jong Un, Rus lider Vladimir Putin'i havalimanında şahsen karşıladı.