24 yıl sonra ilk: Putin'den Kuzey Kore ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’ye geldi. Pyongyang Havalimanı'na inen Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un tarafından şahsen karşılandı. Putin ve Kim’in yarın bir araya geleceği, bazı anlaşmalar imzalayacağı ve ardından ortak basın toplantısı gerçekleştireceği aktarıldı.

24 yıl sonra ilk: Putin'den Kuzey Kore ziyareti - 1

KUZEY KORELİ LİDERDEN SICAK KARŞILAMA

Kuzey Kore devlet medyasının aktardığına göre lider Kim Jong Un, Rus lider Vladimir Putin'i havalimanında şahsen karşıladı.

DÜNYA HABERLERİ

24 yıl sonra ilk: Putin'den Kuzey Kore ziyareti - 2

İki liderin "bastırılmış en derin düşüncelerini" paylaşarak uluslarının ilişkilerini geliştirme konusunda mutabakata vardığı aktarıldı.

24 yıl sonra ilk: Putin'den Kuzey Kore ziyareti - 3

24 YIL ARADAN SONRA İLK ZİYARET

Putin, Kuzey Kore'nin başkentine 24 yıl aradan sonra ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

Bu ziyaretin, her iki ülkenin de uluslararası izolasyonla karşı karşıya olduğu dönemde Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

24 yıl sonra ilk: Putin'den Kuzey Kore ziyareti - 4

"ÇOK KUTUPLU DÜNYA İNŞASI"

Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA, ülkelerin ortaklığının "yeni, çok kutuplu bir dünyanın inşasını hızlandıracak bir araç" olduğunu bildirdi.

Putin'in ziyaretinin dostluk ve birliğin yenilmezliğini ve dayanıklılığını gösterdiği öne sürüldü.

24 yıl sonra ilk: Putin'den Kuzey Kore ziyareti - 5

İKİLİ İŞ BİRLİĞİ

Rusya, Kuzey Kore ile ısınan bağlarını Washington'a karşı kullanırken, ağır yaptırımlara maruz kalan Kuzey Kore, Moskova'dan siyasi ve ekonomik destek vaatleri aldı.

24 yıl sonra ilk: Putin'den Kuzey Kore ziyareti - 6

ABD'NİN ORTAKLIK KORKUSU

ABD ve müttefikleri, Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla yasaklanan Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programlarına yardım sağlayabileceğinden korkuyor.

24 yıl sonra ilk: Putin'den Kuzey Kore ziyareti - 7

UKRAYNA'DA KUZEY SİLAHLARI

Pyongyang, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında kullandığı balistik füzeleri ve top mermilerini sağlamakla suçlanıyor.

Moskova ve Pyongyang ise silah sevkiyatı iddialarını reddediyor.

24 yıl sonra ilk: Putin'den Kuzey Kore ziyareti - 8
24 yıl sonra ilk: Putin'den Kuzey Kore ziyareti - 9
24 yıl sonra ilk: Putin'den Kuzey Kore ziyareti - 10
DAHA FAZLA GÖSTER