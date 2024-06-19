24 yıl sonra ilk: Putin'den Kuzey Kore ziyareti

24 YIL ARADAN SONRA İLK ZİYARET

Putin, Kuzey Kore'nin başkentine 24 yıl aradan sonra ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

Bu ziyaretin, her iki ülkenin de uluslararası izolasyonla karşı karşıya olduğu dönemde Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.