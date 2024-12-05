25 metreden isabetli atış: Basketbolcu robot dünya rekoru kırdı!
Japon otomotiv devi Toyota'nın geliştirdiği basketbolcu robot serisinin son üyesi CUE6, dünya rekoruna imza attı. CUE6, insansı robotlar arasında en uzak mesafeden basket atarak tarihe geçti.
Guinness Dünya Rekorları’nın 3 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, Japonya merkezli otomobil şirketi Toyota'nın geliştirdiği CUE6 rabotu Japonya’nın Nagakute kentinde 24,55 metre uzaklıktan isabetli bir atış gerçekleştirerek bu mesafede başarılı olan ilk insansı robot unvanını kazandı. NBA sahaları 29 metre uzunluğunda.