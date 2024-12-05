25 metreden isabetli atış: Basketbolcu robot dünya rekoru kırdı!

Japon otomotiv devi Toyota'nın geliştirdiği basketbolcu robot serisinin son üyesi CUE6, dünya rekoruna imza attı. CUE6, insansı robotlar arasında en uzak mesafeden basket atarak tarihe geçti.

25 metreden isabetli atış: Basketbolcu robot dünya rekoru kırdı! - 1

Guinness Dünya Rekorları’nın 3 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, Japonya merkezli otomobil şirketi Toyota'nın geliştirdiği CUE6 rabotu Japonya’nın Nagakute kentinde 24,55 metre uzaklıktan isabetli bir atış gerçekleştirerek bu mesafede başarılı olan ilk insansı robot unvanını kazandı. NBA sahaları 29 metre uzunluğunda. 

DÜNYA HABERLERİ

25 metreden isabetli atış: Basketbolcu robot dünya rekoru kırdı! - 2

Toyota mühendislerinin gönüllü bir girişimi olarak 2017’de başlatılan CUE projesi, yapay zeka destekli robotların hassasiyeti ve yeteneklerini test etmeyi amaçlıyor.

25 metreden isabetli atış: Basketbolcu robot dünya rekoru kırdı! - 3

Projenin üçüncü versiyonu CUE3, 2019’da 2020 serbest atışla arka arkaya en fazla başarılı atışı gerçekleştiren robot olarak Guinness Rekoru kırmıştı.

25 metreden isabetli atış: Basketbolcu robot dünya rekoru kırdı! - 4

Toyota'da projeye liderlik eden Tomohiro Nomi, rekorla ilgili şunları söyledi:
“Öncekilerden daha uzak bir mesafeden atış yaparak dünyayı şaşırtmak istedik. Yapay zeka sayesinde robot, en etkili atış stilini öğrendi ve denemeler sonunda başarıya ulaştı.”

25 metreden isabetli atış: Basketbolcu robot dünya rekoru kırdı! - 5

CUE6, ilk denemesinde başarısız olsa da ikinci atışında rekoru kırmayı başardı.

25 metreden isabetli atış: Basketbolcu robot dünya rekoru kırdı! - 6

Nomi, gelecekte "Michael Jordan gibi smaç basabilen" robotlar geliştirmeyi hayal ettiğini belirtti. CUE6'nın başarısı, yapay zekanın spor gibi hassas alanlarda ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gösterdi.

25 metreden isabetli atış: Basketbolcu robot dünya rekoru kırdı! - 7

Öte yandan, insanlar arasında en uzak mesafeden isabetli basket rekoru, 2022’de 34,6 metreden başarılı atış yapan ABD'li Joshua Walker'a ait.

25 metreden isabetli atış: Basketbolcu robot dünya rekoru kırdı! - 8
25 metreden isabetli atış: Basketbolcu robot dünya rekoru kırdı! - 9
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