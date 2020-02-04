25 milyonluk hayalet kent (Şangay'da corona virüsü etkisi)

Corona virüs korkusu Çin'in etkisi altına almış durumda. Ülkenin en aktif şehirlerinden Şangay'da insanlar sokağa çıkmıyor. 25 milyonluk kent adeta hayalet şehre dönmüş durumda.

NTV Haber 04.02.2020 - 12:17





Dünyanın en kalabalık şehirlerinden, Çin'in Şanghay kenti önemli bir liman kenti ve yaklaşık 25 milyonluk nüfusu var.

Ancak şu sıralarda hayalet şehir durumunda.

Salgın korkusuyla ulusal ve uluslararası pek çok işletme kepenk kapattı. İnsanlar evden çıkmıyor.

Şanghay, Çin'in en önemli liman kenti olma özelliği taşıyor.

Şehrin yaklaşık 25 milyonluk nüfusu var. Şanghay'da corona virüs nedeniyle uygulanan bir karantina yok ancak tedirgin olan halkın büyük çoğunluğu sokağa çıkmıyor.

Kentteki çok sayıda ulusal ve uluslararası işletme de geçici olarak kapatıldı.

Şanghay'da çekilen bu kareler, kentteki virüs korkusunun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

Corona virüsü nedeniyle yaşanan ölümler 425'e yükseldi.

Bu ölümlerin 64'ü son 24 saatte yaşandı. Çin anakarası dışında bulunan Hong Kong'da da ilk ölüm gerçekleşti.