25 yaşında mide kanserinden hayatını kaybetti: Sürekli tükettiği besin buymuş
Sosyal medyada baharatlı yemek videolarıyla tanınan Çinli içerik üreticisi Qianqian’ın, 25 yaşında mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi, aşırı baharat tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini yeniden gündeme taşıdı.
Çinli içerik üreticisi Qianqian’ın genç yaşta mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, aşırı baharatlı yiyecek tüketimiyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Tayvanlı onkolog ve hematolog Dr. Li Sijin, Qianqian’ın acı biber tutkusunun kanser riskini artırmış olabileceğini belirterek, dikkat çeken uyarılarda bulundu.