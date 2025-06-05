25 yaşında mide kanserinden hayatını kaybetti: Sürekli tükettiği besin buymuş

BAHARAT VE MİDE KANSER İLİŞKİSİ NE KADAR GÜÇLÜ?

Baharatlı yiyeceklerin mide kanseri riskini artırdığına dair kesin bir bilimsel kanıt bulunmasa da, araştırmalar karışık sonuçlar ortaya koyuyor. İngiltere Kanser Araştırma Vakfı (CRUK), özellikle turşu ve yüksek tuz içeren gıdaların mide kanseri riskini anlamlı ölçüde artırabileceğini belirtiyor.



Yüksek oranda tuz tüketen bireylerde mide kanserine yakalanma riski %68 daha fazla. Öte yandan, bazı araştırmalar da baharatlı yiyeceklerin sağlığa olumlu etkileri olabileceğini öne sürüyor. Örneğin, British Journal of Nutrition’da yayımlanan 2024 tarihli bir çalışma, haftada bir kez baharatlı yemek tüketmenin felç riskini %13 oranında azaltabileceğini gösterdi.





