25 yaşında mide kanserinden hayatını kaybetti: Sürekli tükettiği besin buymuş

Sosyal medyada baharatlı yemek videolarıyla tanınan Çinli içerik üreticisi Qianqian’ın, 25 yaşında mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi, aşırı baharat tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini yeniden gündeme taşıdı.

25 yaşında mide kanserinden hayatını kaybetti: Sürekli tükettiği besin buymuş - 1

Çinli içerik üreticisi Qianqian’ın genç yaşta mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, aşırı baharatlı yiyecek tüketimiyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Tayvanlı onkolog ve hematolog Dr. Li Sijin, Qianqian’ın acı biber tutkusunun kanser riskini artırmış olabileceğini belirterek, dikkat çeken uyarılarda bulundu.


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25 yaşında mide kanserinden hayatını kaybetti: Sürekli tükettiği besin buymuş - 2

Geçtiğimiz ay yaşamını yitiren 25 yaşındaki Qianqian, sosyal medyada özellikle baharatlı deniz ürünleri güveçlerine olan sevgisiyle tanınıyordu. Genç kadın, teşhis öncesinde mide ağrılarından şikâyetçiydi ancak bu belirtileri uzun süre göz ardı etti.


25 yaşında mide kanserinden hayatını kaybetti: Sürekli tükettiği besin buymuş - 3

Yerel medyaya verdiği röportajda, “Uzun süre kahvaltı yapmayı sevmiyorum. Düzensiz yiyorum. Baharatlı yiyecekleri seviyorum” diyerek yaşam tarzına dair ipuçları vermişti.

Dr. Li Sijin, mide mukozasının sürekli olarak tahriş edilmesinin, zamanla hücresel değişikliklere ve kansere yol açabileceğini ifade etti. Acı biberin ölçülü tüketildiğinde dengeli bir beslenmenin parçası olabileceğini belirten uzman, yine de aşırıya kaçılmaması gerektiğinin altını çizdi.


25 yaşında mide kanserinden hayatını kaybetti: Sürekli tükettiği besin buymuş - 4

ERKEN BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLDİ

Qianqian, 2024 yılı başlarında mide ağrılarının şiddetlenmesi üzerine doktora başvurdu. Kanser teşhisi konulduktan sonra, hastalığın yayılmasını durdurmak amacıyla midesi tamamen alındı. Ancak bu müdahale yeterli olmadı; bir ay sonra kanserin vücudun diğer bölgelerine yayıldığı belirlendi.

Genç kadın, son günlerinde sosyal medya üzerinden takipçilerine “Hala hayattayım, ayaktayım, sürekli kusuyorum. Midemdeki tümör büyüyor. Uyanık kaldığım süre giderek azalıyor” ifadeleriyle durumunu paylaşmıştı.


25 yaşında mide kanserinden hayatını kaybetti: Sürekli tükettiği besin buymuş - 5

BAHARAT VE MİDE KANSER İLİŞKİSİ NE KADAR GÜÇLÜ?

Baharatlı yiyeceklerin mide kanseri riskini artırdığına dair kesin bir bilimsel kanıt bulunmasa da, araştırmalar karışık sonuçlar ortaya koyuyor. İngiltere Kanser Araştırma Vakfı (CRUK), özellikle turşu ve yüksek tuz içeren gıdaların mide kanseri riskini anlamlı ölçüde artırabileceğini belirtiyor.

Yüksek oranda tuz tüketen bireylerde mide kanserine yakalanma riski %68 daha fazla. Öte yandan, bazı araştırmalar da baharatlı yiyeceklerin sağlığa olumlu etkileri olabileceğini öne sürüyor. Örneğin, British Journal of Nutrition’da yayımlanan 2024 tarihli bir çalışma, haftada bir kez baharatlı yemek tüketmenin felç riskini %13 oranında azaltabileceğini gösterdi.


25 yaşında mide kanserinden hayatını kaybetti: Sürekli tükettiği besin buymuş - 6

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), mide kanserinin yaşam tarzı faktörleriyle yakından ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor. Sağlık otoriteleri; düzenli meyve-sebze tüketimi, düşük tuz ve alkol alımı gibi alışkanlıkların kanser riskini azaltabileceğini belirtiyor.

25 yaşında mide kanserinden hayatını kaybetti: Sürekli tükettiği besin buymuş - 7


Mide kanseri her yıl İngiltere’de yaklaşık 6.500, ABD’de ise 30.000 kişiye teşhis ediliyor. Erken teşhis edilen vakalarda 10 yıllık sağ kalım oranı %65 seviyesindeyken, ileri evre hastalarda bu oran beşte bire kadar düşebiliyor.

25 yaşında mide kanserinden hayatını kaybetti: Sürekli tükettiği besin buymuş - 8


Uzmanlar, mide ekşimesi, reflü, yutma zorluğu, bulantı, aşırı tokluk hissi ve sürekli geğirme gibi belirtilerin üç haftadan uzun sürmesi halinde mutlaka bir doktora başvurulması gerektiği konusunda uyarıyor.

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