25 yaşında tesadüfen bağırsak kanseri olduğunu öğrendi: Belirtisi bile yoktu, sağlıklıydı

“DOKTORUNUZ CİDDİYE ALMIYORSA, BAŞKA BİR DOKTOR BULUN”

Abitz, özellikle genç bireyleri karın ağrısı, şişkinlik, düzensiz bağırsak hareketleri veya rektal kanama gibi belirtileri hafife almamaları konusunda uyarıyor. “Eğer size ‘çok gençsin, bir şey yok’ diyen bir doktorla karşılaşırsanız, yeni bir doktor bulun,” diye ekliyor.



Sosyal medyada yankı uyandıran videosunun altına çok sayıda genç kullanıcı, benzer hikayelerini paylaştı. Kimileri “24 yaşındayım ve 4. evre kolorektal kanserim” derken, bir başkası “18 yaşında prekanseröz 20 polip çıkarıldı, o günden beri her yıl kolonoskopi yapılıyor” ifadeleriyle yaşadıkları süreci anlattı.





