25 yaşında tesadüfen bağırsak kanseri olduğunu öğrendi: Belirtisi bile yoktu, sağlıklıydı

ABD’de yaşayan 25 yaşındaki Caty Abitz, aktif ve sağlıklı yaşam tarzına rağmen bağırsak kanserinin kıyısından döndü. Genç kadına yapılan rutin bir kolonoskopide, kanser öncesi polipler tespit edilince hayatı bir anda değişti. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenen paylaşımında Abitz, bağırsak kanserinin sessiz doğasına karşı gençleri uyarıyor.

25 yaşında tesadüfen bağırsak kanseri olduğunu öğrendi: Belirtisi bile yoktu, sağlıklıydı - 1

Sigara içmeyen, alkol tüketmeyen, sağlıklı beslenen ve ailesinde herhangi bir kanser öyküsü bulunmayan Abitz, “Bu sonuçları duymak şok ediciydi” dedi. Doktorların ifadelerine göre, eğer polipler zamanında tespit edilip alınmasaydı, birkaç yıl içinde kanser gelişme riski oldukça yüksekti.

"SAĞLIKLIYIM" DEMEK YETERLİ DEĞİL

Abitz’in uyarısı, genç yetişkinler arasında bağırsak kanseri vakalarının küresel ölçekte artış gösterdiği bir döneme denk geldi. Bilim insanları artışın nedeninin tam olarak bilinmediğini belirtirken, bazı uzmanlar çevresel kirliliği, bazıları ise aşırı işlenmiş gıdaların tüketimini sorumlu tutuyor.

DÜNYA HABERLERİ

25 yaşında tesadüfen bağırsak kanseri olduğunu öğrendi: Belirtisi bile yoktu, sağlıklıydı - 2

Abitz’in süreci, endometriozis şüphesiyle doktora gitmesiyle başladı. Karın ağrıları nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında ameliyata alınan genç kadına, ağrıların sindirim sistemiyle ilgisi olup olmadığını anlamak için kolonoskopi önerildi. İşte o kolonoskopi sırasında, ileride kansere dönüşme riski taşıyan iki büyük polip tespit edildi.

“Eğer birkaç yıl daha bekleseydim, bunlar kansere dönüşecekti,” diyen Abitz, artık üç yılda bir düzenli olarak kolonoskopi yaptırması gereken kişiler arasında.

25 yaşında tesadüfen bağırsak kanseri olduğunu öğrendi: Belirtisi bile yoktu, sağlıklıydı - 3

“DOKTORUNUZ CİDDİYE ALMIYORSA, BAŞKA BİR DOKTOR BULUN”

Abitz, özellikle genç bireyleri karın ağrısı, şişkinlik, düzensiz bağırsak hareketleri veya rektal kanama gibi belirtileri hafife almamaları konusunda uyarıyor. “Eğer size ‘çok gençsin, bir şey yok’ diyen bir doktorla karşılaşırsanız, yeni bir doktor bulun,” diye ekliyor.

Sosyal medyada yankı uyandıran videosunun altına çok sayıda genç kullanıcı, benzer hikayelerini paylaştı. Kimileri “24 yaşındayım ve 4. evre kolorektal kanserim” derken, bir başkası “18 yaşında prekanseröz 20 polip çıkarıldı, o günden beri her yıl kolonoskopi yapılıyor” ifadeleriyle yaşadıkları süreci anlattı.


25 yaşında tesadüfen bağırsak kanseri olduğunu öğrendi: Belirtisi bile yoktu, sağlıklıydı - 4

BAĞIRSAK KANSERİ GENÇLERDE ARTIYOR

Araştırmalar, son 30 yılda dünya genelinde 50 yaş altındaki bireylerde bağırsak kanseri teşhislerinde %80’e varan bir artış olduğunu ortaya koyuyor. İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu’nun verilerine göre ise, 25-49 yaş aralığında görülen vakalar 1990'ların başından bu yana %52 artmış durumda. Buna rağmen, hastalığın genç bireyler arasında hâlâ görece nadir olduğu ve 50 yaş altındaki her 20 kişiden yalnızca birinin teşhis aldığı belirtiliyor.

Yılda yaklaşık 2.600 genç yetişkine bağırsak kanseri tanısı konulurken, tüm yaş gruplarında bu rakam 44.000’i geçiyor.


25 yaşında tesadüfen bağırsak kanseri olduğunu öğrendi: Belirtisi bile yoktu, sağlıklıydı - 5

“KOLONOSKOPİ HAYAT KURTARIR”

Abitz gibi genç yaştaki hastaların hikâyeleri, kolonoskopi gibi taramaların sadece ileri yaşlar için değil, belirtileri olan genç bireyler için de önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Uzmanlar, bağırsak hareketlerinde belirgin değişiklikler, dışkıda kan, beklenmedik kilo kaybı, yorgunluk gibi belirtileri yaşayan herkesin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini vurguluyor.

DAHA FAZLA GÖSTER