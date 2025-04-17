25 yaşında tesadüfen bağırsak kanseri olduğunu öğrendi: Belirtisi bile yoktu, sağlıklıydı
ABD’de yaşayan 25 yaşındaki Caty Abitz, aktif ve sağlıklı yaşam tarzına rağmen bağırsak kanserinin kıyısından döndü. Genç kadına yapılan rutin bir kolonoskopide, kanser öncesi polipler tespit edilince hayatı bir anda değişti. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenen paylaşımında Abitz, bağırsak kanserinin sessiz doğasına karşı gençleri uyarıyor.
Sigara içmeyen, alkol tüketmeyen, sağlıklı beslenen ve ailesinde herhangi bir kanser öyküsü bulunmayan Abitz, “Bu sonuçları duymak şok ediciydi” dedi. Doktorların ifadelerine göre, eğer polipler zamanında tespit edilip alınmasaydı, birkaç yıl içinde kanser gelişme riski oldukça yüksekti.
"SAĞLIKLIYIM" DEMEK YETERLİ DEĞİL
Abitz’in uyarısı, genç yetişkinler arasında bağırsak kanseri vakalarının küresel ölçekte artış gösterdiği bir döneme denk geldi. Bilim insanları artışın nedeninin tam olarak bilinmediğini belirtirken, bazı uzmanlar çevresel kirliliği, bazıları ise aşırı işlenmiş gıdaların tüketimini sorumlu tutuyor.