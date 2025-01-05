25 yaşındaki kadın şişkinlik sandı ama meğer kansermiş: Vücuduna yayıldığını böyle öğrendi
Dünyada en sık görülen hastalıklar arasında yer alan kanser, hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan bir sağlık sorunu olarak tanımlanıyor. Erken teşhis, kanserle mücadelede kritik bir öneme sahip. Ancak bazı türlerin belirtileri fark edilmesi zor bir seyir izleyebiliyor. Bu durumun çarpıcı bir örneği, 25 yaşındaki Tora Murphy’nin yaşadıklarıyla gözler önüne serildi.
Avustralya’da yaşayan Tora Murphy, uzun zamandır hayalini kurduğu dünya turuna çıkarken sağlığıyla ilgili hiçbir endişe taşımıyorduin başarısını büyük ölçüde artırabilir.