25 yaşındaki kanser hastası ciddiye almadığı belirtiyi paylaştı: Vücudumun doğal bir tepkisi sanmıştım

Kanser teşhisi konmadan önceki sürecini TikTok'ta paylaşan Dilan Patel, "Gecenin bir yarısı ter içinde uyanıyordum. Giysilerim, yatağım her şey sırılsıklam oluyordu. Haftada en az 3 kez bu durumu yaşıyordum. İlk etapta bu durumu önemsemedim ve vücudumun doğal bir tepkisi sandım ancak sorun aylarca devam etti. 2 yılın sonunda semptomlar dayanılmaz hale gelince hastaneye gittim. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda doktorlar bana lenf kanseri olduğumu söyledi'' ifadelerini kullandı.