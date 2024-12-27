25 yaşındaki kanser hastası ciddiye almadığı belirtiyi paylaştı: Vücudumun doğal bir tepkisi sanmıştım

Londra'da yaşayan 25 yaşındaki fitness eğitmeni Dilan Patel, uykuda aşırı terleme sorunu yaşıyordu. Genç eğitmen, bu durumu ilk başlarda vücudun normal bir tepkisi sandı ancak doktora gittiğinde, lenf kanseri olduğunu öğrendi.

25 yaşındaki kanser hastası ciddiye almadığı belirtiyi paylaştı: Vücudumun doğal bir tepkisi sanmıştım - 1

Kanser teşhisi konmadan önceki sürecini TikTok'ta paylaşan Dilan Patel, "Gecenin bir yarısı ter içinde uyanıyordum. Giysilerim, yatağım her şey sırılsıklam oluyordu. Haftada en az 3 kez bu durumu yaşıyordum. İlk etapta bu durumu önemsemedim ve vücudumun doğal bir tepkisi sandım ancak sorun aylarca devam etti. 2 yılın sonunda semptomlar dayanılmaz hale gelince hastaneye gittim. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda doktorlar bana lenf kanseri olduğumu söyledi'' ifadelerini kullandı.

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25 yaşındaki kanser hastası ciddiye almadığı belirtiyi paylaştı: Vücudumun doğal bir tepkisi sanmıştım - 2

Dilan Patel, yaklaşık 200 bin izlenen videosunda "Cildim inanılmaz derecede kaşınıyordu. Kaşıntı hafiflesin diye her yerime losyon sürüyordum. Geçmek bilmeyen kaşıntıları ise cildimin kuruluğuna yordum. Daha sonra boynumda belli belirsiz şişlikler fark etim, bunların spor salonunda yaptığım ağır egzersizlerden dolayı büyüyen kaslarım olduğunu sanmıştım'' dedi.

25 yaşındaki kanser hastası ciddiye almadığı belirtiyi paylaştı: Vücudumun doğal bir tepkisi sanmıştım - 3

Yapılan taramalarda Patel’in vücudunda beş adet tümör bulundu. Hastalığın, vücudun diğer bölgelerine de yayılmış olması, kanserin 4. evreye ulaştığını ve tedavi edilemez duruma geldiğini gösteriyordu. Bu tür belirtilerin görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade eden Dilan Patel, ''Küçük işaretler, çok büyük anlamlara gelebilir'' dedi.

25 yaşındaki kanser hastası ciddiye almadığı belirtiyi paylaştı: Vücudumun doğal bir tepkisi sanmıştım - 4

Hodgkin lenfoması, vücutta hızla yayıldığı için uzmanlar tarafından agresif bir kanser türü olarak kabul edilse de, kemoterapi ve radyoterapiyle tedavi edilebilir. Ancak İngiltere'de her yıl 300'den fazla İngiliz, bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Tedavi sonrası hastalar, lösemi gibi diğer kan kanserlerinin yanı sıra kardiyovasküler ve akciğer hastalıkları riskiyle de karşı karşıya kalabiliyor.

25 yaşındaki kanser hastası ciddiye almadığı belirtiyi paylaştı: Vücudumun doğal bir tepkisi sanmıştım - 5

Hodgkin lenfoması vakalarının görülme sıklığı, 1990’lardan bu yana yüzde 38 yükselişe geçti. Bu hastalığa yakalanma riski en yüksek olan yaş grubunun ise 20-40 yaş arası ve 75 yaş üstü kişiler olduğu biliniyor. Erkekler, kadınlara göre biraz daha fazla risk altında.

25 yaşındaki kanser hastası ciddiye almadığı belirtiyi paylaştı: Vücudumun doğal bir tepkisi sanmıştım - 6

Hodgkin lenfoma, lenfosit adı verilen enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin anormal şekilde büyüyüp lenf düğümlerinde kitleler oluşturmasına neden olur. Yaygın belirtiler arasında gece terlemeleri, kaşıntı, istemsiz kilo kaybı, yüksek ateş ve sürekli öksürük yer alır.

Epstein-Barr virüsü gibi enfeksiyonlar, bu hastalık için bilinen bir risk faktörüdür ve araştırmalar, Hodgkin lenfoma vakalarının beşte ikisinin Epstein-Barr virüsü enfeksiyonundan kaynaklandığını göstermektedir.

25 yaşındaki kanser hastası ciddiye almadığı belirtiyi paylaştı: Vücudumun doğal bir tepkisi sanmıştım - 7

Hodgkin lenfoması, bilim insanlarının hâlâ tam olarak anlayamadığı bir hastalık olmakla birlikte, alkol tüketimi sırasında nadiren de olsa ağrı, uyuşma ya da karıncalanma gibi ilginç semptomlara da yol açabilir.

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