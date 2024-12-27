25 yaşındaki kanser hastası ciddiye almadığı belirtiyi paylaştı: Vücudumun doğal bir tepkisi sanmıştım
Londra'da yaşayan 25 yaşındaki fitness eğitmeni Dilan Patel, uykuda aşırı terleme sorunu yaşıyordu. Genç eğitmen, bu durumu ilk başlarda vücudun normal bir tepkisi sandı ancak doktora gittiğinde, lenf kanseri olduğunu öğrendi.
Kanser teşhisi konmadan önceki sürecini TikTok'ta paylaşan Dilan Patel, "Gecenin bir yarısı ter içinde uyanıyordum. Giysilerim, yatağım her şey sırılsıklam oluyordu. Haftada en az 3 kez bu durumu yaşıyordum. İlk etapta bu durumu önemsemedim ve vücudumun doğal bir tepkisi sandım ancak sorun aylarca devam etti. 2 yılın sonunda semptomlar dayanılmaz hale gelince hastaneye gittim. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda doktorlar bana lenf kanseri olduğumu söyledi'' ifadelerini kullandı.