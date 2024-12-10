25 yıl sonra ilk: Papa Francis, beş kutsal kapıyı açacak

KATOLİKLERE UMUT ÇAĞRISI

Hristiyanların 1300 yılında bu geleneği benimsemesinden bu yana her 25 yılda bir kutlanan jübilelerin bu yılki teması 'Umut Hacıları'.

Papa Francis, dünyanın savaşların etkilerinden, COVID-19 salgınının devam eden etkilerinden ve iklim krizinden muzdarip olduğu bir dönemde Katolikleri umuda odaklanmaya çağırdı.