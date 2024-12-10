25 yıl sonra ilk: Papa Francis, beş kutsal kapıyı açacak
Katoliklerin dini merkezi Vatikan, tarihi bir İncil geleneğini yaşatmak için kutsal kapılarını açmaya hazırlanıyor. Her 25 yılda bir tekrarlayan bu dini ritüel, yeni Jübile Yılı'nın başlangıcını işaret ediyor. Kutsal Kapıların açılması, kurtuluşa giden umudu sembolize ediyor. Hristiyanların 1300 yılında bu geleneği benimsemesinden bu yana her 25 yılda bir kutlanan jübilelerin bu yılki teması Umut Hacıları. 6 Ocak 2026'da, Katoliklerin dini lideri Papa Francis, kapıların her birinden geçen son kişi olacak ve kapılar bir dahaki ritüele kadar tuğlalarla kapatılıp mühürlenecek.
KUTSAL KAPILAR AÇILIYOR
Vatikan, İncil'e dayalı bir geleneği yaşatmak amacıyla 25 yıl sonra ilk kez kutsal kapıları açmaya hazırlanıyor.
Noel arifesinde başlayan beş kutsal kapının açılışı, yeni Jübile Yılı'nın başlangıcını işaret ediyor.