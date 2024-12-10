25 yıl sonra ilk: Papa Francis, beş kutsal kapıyı açacak

Katoliklerin dini merkezi Vatikan, tarihi bir İncil geleneğini yaşatmak için kutsal kapılarını açmaya hazırlanıyor. Her 25 yılda bir tekrarlayan bu dini ritüel, yeni Jübile Yılı'nın başlangıcını işaret ediyor. Kutsal Kapıların açılması, kurtuluşa giden umudu sembolize ediyor. Hristiyanların 1300 yılında bu geleneği benimsemesinden bu yana her 25 yılda bir kutlanan jübilelerin bu yılki teması Umut Hacıları. 6 Ocak 2026'da, Katoliklerin dini lideri Papa Francis, kapıların her birinden geçen son kişi olacak ve kapılar bir dahaki ritüele kadar tuğlalarla kapatılıp mühürlenecek.

25 yıl sonra ilk: Papa Francis, beş kutsal kapıyı açacak - 1

KUTSAL KAPILAR AÇILIYOR

Vatikan, İncil'e dayalı bir geleneği yaşatmak amacıyla 25 yıl sonra ilk kez kutsal kapıları açmaya hazırlanıyor.

Noel arifesinde başlayan beş kutsal kapının açılışı, yeni Jübile Yılı'nın başlangıcını işaret ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

25 yıl sonra ilk: Papa Francis, beş kutsal kapıyı açacak - 2

KATOLİKLERE UMUT ÇAĞRISI

Hristiyanların 1300 yılında bu geleneği benimsemesinden bu yana her 25 yılda bir kutlanan jübilelerin bu yılki teması 'Umut Hacıları'.

Papa Francis, dünyanın savaşların etkilerinden, COVID-19  salgınının devam eden etkilerinden ve iklim krizinden muzdarip olduğu bir dönemde Katolikleri umuda odaklanmaya çağırdı.

25 yıl sonra ilk: Papa Francis, beş kutsal kapıyı açacak - 3

"KURTULUŞA GİDEN KAPI"

Ayrıca Katolikleri Tanrı ile yeniden bağlantı kurmaya ve ruhsal yaşamlarına odaklanmaya teşvik eden Kutsal Kapıların açılması, kurtuluşa giden kapıyı sembolize ediyor.

Kapılar, İtalya'daki Vatikan'a arabayla 30 dakika uzaklıkta bulunan Aziz Petrus, Aziz John Lateran, Aziz Mary Major ve Aziz Paul Surlarının Dışındaki Bazilikalarda bulunuyor.

25 yıl sonra ilk: Papa Francis, beş kutsal kapıyı açacak - 4

Katolik kilisesi, 2 Aralık'ta Aziz Petrus Bazilikası'nın kapısında dua ederek ve içinde anahtar bulunan metal kutuyu çıkararak ritüele başladı, ardından diğer dört kapıda törenler düzenlendi.

25 yıl sonra ilk: Papa Francis, beş kutsal kapıyı açacak - 5

Papa Francis, "Bu Jübile Yılı'nda hükümetlerin umudu yeniden tesis etmeyi amaçlayan girişimlerde bulunmalarını, bireylerin kendilerine ve topluma olan güvenlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan af veya bağışlama biçimleri ve topluma yeniden entegrasyon programları uygulamalarını öneriyorum" dedi.

25 yıl sonra ilk: Papa Francis, beş kutsal kapıyı açacak - 6

Bazilikaların dört kapısının açılma süreci, kapıları kaplayan tuğla duvarın kaldırılmasını ve ardından Papa'nın Kutsal Yılın başlangıcını işaret etmek için kapıları iterek açmasını içeriyor.

25 yıl sonra ilk: Papa Francis, beş kutsal kapıyı açacak - 7

6 Ocak 2026'da, Papa dört kapıdan her birinden geçen son kişi olacak ve kapılar kapatılacak. Ardından tuğlalarla kapatılıp mühürlenecek.

25 yıl sonra ilk: Papa Francis, beş kutsal kapıyı açacak - 8
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