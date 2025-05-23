250 bin dolarlık ölüm: Titan denizaltısının son anları ortaya çıktı

KAPI ÇARPMASINA BENZER BİR SES

Denizaltı yaklaşık 3 bin 300 metre derinliğe ulaştığında, kapı çarpmasına benzer bir ses duyuluyor.

Birkaç dakika sonra denizaltıdan iki ağırlık düşürdüğüne dair bir mesaj alıyor ve bu da dalışın beklendiği gibi ilerlediğini sanmasına neden olmuş gibi görünüyor.

USCG, gürültünün aslında Titan'ın patlama sesi olduğunu söylüyor. Ancak, denizaltı arızalanmadan hemen önce gönderilmiş olması gereken kısa mesajın gemiye ulaşması patlama sesinden daha uzun sürdü.

Titan'da bulunan beş kişi de anında öldü.