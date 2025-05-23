250 bin dolarlık ölüm: Titan denizaltısının son anları ortaya çıktı
BBC ile paylaşılan görüntüler, Titan denizaltısının çöküş seslerini ortaya koyuyor. Titan, 5 kişilik seçilmiş yolcusuyla Titanik'in enkazını keşfetmeye giderken patlamıştı.
Oceangate'in Titan denizaltısının kaybolduğu an, denizaltının destek gemisinde kaydedilen görüntülerde ortaya çıktı.
Titan, Haziran 2023'te Titanik'in enkazını görmek için yapılan inişten yaklaşık 90 dakika sonra infilak etmiş ve gemideki beş kişinin tamamı hayatını kaybetti.
Yolcular 3 bin 800 metre derinde bulunan gemiyi görmek için Oceangate'e kişi başına 250 bin dolar ödeme yapmıştı.
Gemide Oceangate'in CEO'su Stockton Rush, İngiliz kaşif Hamish Harding, deneyimli Fransız dalgıç Paul Henri Nargeolet, İngiliz-Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman bulunuyordu.