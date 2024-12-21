250 bin yıllık kemikler keşfedildi: İlk insanlar hakkında yanılmışız

Almanya'nın Ranis kasabasındaki bir mağarada 1930'larda bulunan kemikler arasında bazı insan kemikleri de yer alıyordu.

Zamanla bu mağarada 13 farklı kişiye ait kalıntılar keşfedildi.

Bu kemiklerin yaşları, son 10 yılda yapılan çalışmalarla belirlendi ve tahmini olarak 42 ile 49 bin yıllık arası olduğu tespit edildi.

Kemikleri bulunan insanların kim olduğuna ilişkin çalışmalar ise bulunan taş aletlere bakılarak tahmini olarak belirlense de Almanya ve İngiltere'deki araştırmacılar, DNA'ları inceleyerek kesin teşhis için çalışmalar yürüttü.

İngiltere'deki Reading Üniversitesi araştırmacıları, kemiklerin "homo sapiens" olarak bilinen modern insana ait olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, kemiklerin bir miktar, 40 ila 250 bin yıl önce yaşayan neandertal insanı DNA'sı içerdiğini de keşfetti.