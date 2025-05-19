256 yıl yaşadığı iddia ediliyor: Uzun ömrünün 5 sırrı var

Çoğu insan 70-80 yıl yaşarken, Li Ching-yun’un iddia edilen 256 yıllık ömrü, insanlık tarihinin en dikkat çekici biyografilerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kendi ifadesine göre 1736’da doğan Li, 1933’te hayatını kaybettiğinde 197 yaşındaydı. Ancak bazı belgeler, onun aslında 1677’de doğduğunu, yani 256 yıl yaşadığını öne sürüyor. Çin imparatorluk kayıtlarında Li'nin 150. ve 200. doğum günlerinin kutlandığı da iddialar arasında yer alıyor.