26 yaşındaki adam enfeksiyon sandı, vücuduna yayılmış: Bu belirti meğer kansermiş

Genç bir adam, doktorların prostat kanseri belirtilerini idrar yolu enfeksiyonu olarak yanlış teşhis etmesinin ardından büyük bir şok yaşadı.

DailyMail'de yer alan habere göre; Newcastle'da yaşayan 26 yaşındaki Chandler Heatley, bu yılın nisan ayında idrarında kan fark ettiğinde, yerel acil servisine gitti.

Doktorlar bunun idrar yolu enfeksiyonu olduğunu düşündüler, ona antibiyotik verdiler ve eve gönderdiler.

Ancak bir ay içinde kilo vermeye başladı, alt karın bölgesinde ağrılar oluştu ve sürekli tuvalete gitme ihtiyacı hissetti.

Mayıs ayına gelindiğinde sol tarafındaki ağrı o kadar kötüleşmişti ki, 'geceleri onu uyutmuyordu', bu yüzden acil servise geri döndü.

Sonuçlar mesanesinde şüpheli bir taş olduğunu ve böbreklerinde de doğal yollarla düşecek bir taş olduğunu ortaya koydu.

Ancak taramada sol akciğerinde nodüller de görüldü, bu nedenle B Heatley'e tarama yapıldı ve prostat bezinde büyük ihtimalle kanser olan tenis topu büyüklüğünde bir büyüme olduğu ortaya çıktı.

Doktorlar, kitlenin büyüme ve yayılma hızı karşısında o kadar endişeliydiler ki, Heatley resmi kanser teşhisi konulmadan önce Haziran ayında kemoterapiye başladı.

Tedavisinin başlamasından sadece bir hafta sonra yapılan biyopsi, Heatley'nin prostat sarkomu nadir görülen ve agresif bir kanser türü olduğunu doğruladı.

Erkek üreme sisteminde mesanenin altında bulunan ceviz büyüklüğündeki bir bez olan prostatın dokularında bulunur.

Ne yazık ki akciğerine, karaciğerine ve kemiklerine yayıldığı için tedavi edilemez olduğu söylendi.

Heatley şunları söyledi: "Bir şeylerin ters gittiğini biliyordum ama son evre kanser olduğumu duymayı gerçekten beklemiyordum. Bunun nasıl bir his olduğunu tarif edemiyorum."

'Keşke ilk seferde tarama yaptırsaydım. Daha erken bulurlardı ve daha az yayılırdı.'

İngiltere'de prostat kanseri teşhisi konulan erkek sayısının rekor seviyeye ulaşmasıyla birlikte bu durum yaşandı .

Bugün yayınlanan son NHS Kanser Kayıt İstatistiklerine göre, 2023 yılında 58.137 yeni vaka tespit edildi ve bu, onu en yaygın kanser türü haline getirdi.

Bu, bir önceki yıla göre yüzde 6 daha fazla ve tüm kanserlerde kaydedilen yüzde 2,4'lük artışın neredeyse üç katı büyüklüğünde bir büyüme oranı.

Prostat kanserinin belirtileri arasında sık idrara çıkma isteği, tuvalete koşma, idrar akışının zayıf olması, idrarda kan görülmesi, idrar yapmaya başlamada zorluk ve testislerde ağrı yer alır.

