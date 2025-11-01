26 yaşındaki adam enfeksiyon sandı, vücuduna yayılmış: Bu belirti meğer kansermiş
Genç bir adam, doktorların prostat kanseri belirtilerini idrar yolu enfeksiyonu olarak yanlış teşhis etmesinin ardından büyük bir şok yaşadı.
DailyMail'de yer alan habere göre; Newcastle'da yaşayan 26 yaşındaki Chandler Heatley, bu yılın nisan ayında idrarında kan fark ettiğinde, yerel acil servisine gitti.
Doktorlar bunun idrar yolu enfeksiyonu olduğunu düşündüler, ona antibiyotik verdiler ve eve gönderdiler.
Ancak bir ay içinde kilo vermeye başladı, alt karın bölgesinde ağrılar oluştu ve sürekli tuvalete gitme ihtiyacı hissetti.