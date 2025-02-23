27 saatlik cehennem: Mağarada sıkışarak öldü, cesedi hiçbir zaman çıkarılamadı

HAYAL EDİLEBİLECEK EN KÖTÜ ÖLÜM

Tutkulu kaşif John Edward Jones, 24 Kasım 2009'da Utah'ta "Nutty Putty Mağarası" adı verilen bir hidrotermal mağarada 24 saatten fazla mahsur kaldıktan sonra öldü.

Başta keyifli giden mağaracılık deneyimi, sonunda 137 arama kurtarma çalışanının dahil olacağı 27 saatlik korkunç bir deneyime dönüştü.

Kardeşi ve dokuz arkadaşıyla birlikte mağaranın son derece dar olan "Doğum Kanalı" bölgesini keşfetmeye çalışırken yanlış bir dönüş yaptı ve yanlışlıkla küçük bir geçide başı önde girdi.

Jones, bir açıklığa ulaşma umuduyla çatlakta daha da derine doğru kıvrılmaya devam ederken, farkında olmadan daha sonra "hayal edilebilecek en kötü ölüm" olarak tanımlanan şeye doğru sürünüyordu.