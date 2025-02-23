27 saatlik cehennem: Mağarada sıkışarak öldü, cesedi hiçbir zaman çıkarılamadı

Genç bir mağaracılık tutkunu, kardeşiyle birlikte keşfetmek istediği mağarada bulunan dar bir geçitte sıkıştı. John Jones isimli genç adamı kurtarmak için başlatılan operasyon tam 27 saat sürdü. Mağaranın içindeki tünelde sıkışıp kalan ve cesedi bile çıkarılamayan genç adamın hayatının son 27 saatinde yaşadıkları kan dondurdu. Tarihin en trajik mağara kazalarından biri kabul edilen olayın ardından mağara tüm girişlere kapatılarak tıp öğrencisi olan genç baba için bir anıt haline geldi.

27 saatlik cehennem: Mağarada sıkışarak öldü, cesedi hiçbir zaman çıkarılamadı - 1

HAYAL EDİLEBİLECEK EN KÖTÜ ÖLÜM

Tutkulu kaşif John Edward Jones, 24 Kasım 2009'da Utah'ta "Nutty Putty Mağarası" adı verilen bir hidrotermal mağarada 24 saatten fazla mahsur kaldıktan sonra öldü.

Başta keyifli giden mağaracılık deneyimi, sonunda 137 arama kurtarma çalışanının dahil olacağı 27 saatlik korkunç bir deneyime dönüştü.

Kardeşi ve dokuz arkadaşıyla birlikte mağaranın son derece dar olan "Doğum Kanalı" bölgesini keşfetmeye çalışırken yanlış bir dönüş yaptı ve yanlışlıkla küçük bir geçide başı önde girdi.

Jones, bir açıklığa ulaşma umuduyla çatlakta daha da derine doğru kıvrılmaya devam ederken, farkında olmadan daha sonra "hayal edilebilecek en kötü ölüm" olarak tanımlanan şeye doğru sürünüyordu.

DÜNYA HABERLERİ

27 saatlik cehennem: Mağarada sıkışarak öldü, cesedi hiçbir zaman çıkarılamadı - 2

EN DAR KISMINDA SIKIŞIP KALDI

Adamın sıkıştığı yer, hemen hemen bir çamaşır makinesi ağzı genişliğindeydi ancak kusursuz bir daire şeklinde değildi. John bu açıklığın en dar kısmında sıkışıp kalmıştı.

Jones'u kurtarmak için başlatılan kurtarma operasyonunda yer alan Susie Motola isimli kadın, genç adamın mağaradan asla çıkamayacağının ürkütücü gerçeğini kabullenmiş olduğunu aktardı.

27 saatlik cehennem: Mağarada sıkışarak öldü, cesedi hiçbir zaman çıkarılamadı - 3

"TAM BURADA ÖLECEĞİM"

John, Susie'yi görünce ilk başta mutlu oldu ve şöyle dedi: "Merhaba Susie, geldiğin için teşekkürler ama ben gerçekten, gerçekten dışarı çıkmak istiyorum."

Ancak panik hali, genç adamın yıkıcı bir farkındalıkla, "Tam burada öleceğim. Buradan çıkamayacağım, değil mi?" demesiyle başladı.

27 saatlik cehennem: Mağarada sıkışarak öldü, cesedi hiçbir zaman çıkarılamadı - 4

HİÇBİR ZAMAN MAĞARADAN ÇIKARILAMADI

27 saat süren klostrofobik cehennemin ardından, Jones'ın kalp krizi geçirerek öldüğü açıklandı.

John, henüz 26 yaşındayken trajik ve sansasyonel bir olay sonucunda hayatını kaybetti.

Sonunda kapatılan Nutty Putty Mağarası, o zamandan beri tıp öğrencisi ve genç baba için bir anıt haline geldi.

Ancak kurtarma ekipleri Jones'a ulaşamadıkları için cesedini çıkaramadı. Yetkililer, cesedi mağaradan çıkarmanın çok zor ve tehlikeli olduğuna karar vererek John’u orada sonsuz yolculuğuna uğurladılar.

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