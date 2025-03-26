28 yaşındaki kadın spor yaparken aniden öldü: Annesi bu içecekleri suçluyor

Sağlıklı kafein alım miktarı, yaş, sağlık durumu ve kişisel hassasiyet gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Çoğu sağlıklı yetişkin için günde 400 mg kafein (yaklaşık 4 fincan kahve, 10 kutu kola veya 2 enerji içeceği) güvenli kabul edilir. Ancak, bu sınırın aşılması kaygı, uykusuzluk, sindirim problemleri ve hızlı kalp atışı gibi yan etkilere yol açabilir.



Kafein, uyanıklığı artırma, fiziksel performansı iyileştirme ve geçici bir ruh hali yükselmesi sağlama gibi faydalar sunar. Ayrıca, Parkinson ve Alzheimer gibi bazı hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak aşırı kafein alımı, bağımlılığa, yoksunluk semptomlarına ve uyku bozukluklarına yol açabilir.



Sağlıklı bir dengeyi korumak için, bireyler kafein alımını tüm kaynaklardan (kahve, çay, çikolata, enerji içecekleri ve ilaçlar) izlemelidir. Eğer huzursuzluk ya da kalp çarpıntısı gibi olumsuz etkiler yaşanıyorsa, kafein alımının azaltılması önerilmektedir. Kafeinin faydalarından yararlanırken, potansiyel sağlık risklerini önlemenin yolu ölçülü olmaktan geçiyor.