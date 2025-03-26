28 yaşındaki kadın spor yaparken aniden öldü: Annesi bu içecekleri suçluyor
28 yaşındaki fitness tutkunu Katie Donnell'in, düzenli olarak enerji içecekleri ve kafein takviyeleri tüketmesi sonucu ani bir şekilde hayatını kaybetmesi, kafein doz aşımı konusunda endişelere yol açtı. Genç kadın, antrenman sırasında aniden bayıldı ve oksijen eksikliğinden dolayı beyin hasarı yaşadı. Ancak doktorların gözlemlerine rağmen kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Uzmanlar, bu tür risklerin önüne geçebilmek için sağlıklı kafein alımına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.
Katie Donnell, sağlıklı yaşam tarzını benimseyen biriydi ve sıkça enerji içeceği tüketiyordu. NY Post'un haberine göre, Katie günde üç enerji içeceği içiyor ve spor salonuna gitmeden önce kafein takviyesi alıyordu.