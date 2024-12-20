280 milyon kişi bu hastalıkla savaşıyor: Sihirli sayı 5 bin

AHA FAZLA ADIM DAHA AZ RİSK

Çalışma ayrıca günlük adım sayınızı 1000 adım bile artırmanın depresyon riskinizi %9 oranında azaltabileceğini buldu. 7000 veya daha fazla adım atanlar için risk %31 oranında düştü. Bu bulgular doz-tepki ilişkisini vurguluyor: Ne kadar çok yürürseniz, ruh sağlığı sonuçlarınız o kadar iyi olur.



Ancak, faydalar yalnızca yüksek adım sayılarına ulaşanlar için değildir. 3000'den 5000 adıma geçmek gibi aktivite seviyelerindeki mütevazı artışlar bile önemli ruh sağlığı iyileştirmeleriyle bağlantılıdır.