280 milyon kişi bu hastalıkla savaşıyor: Sihirli sayı 5 bin
2024 yılında yapılan bir araştırma, günlük sadece 5000 adım atmanın bu yaygın hastalığın riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu. Günlük 5000 adım atmak sadece fiziksel sağlığınız için iyi değil; aynı zamanda zihinsel refahınızı korumak için güçlü bir araçtır. Bu basit alışkanlık depresif semptomları azaltmaya ve daha mutlu, daha sağlıklı bir yaşamı teşvik etmeye yardımcı olabilir.
Yürümek en temel egzersiz biçimlerinden biri olarak kabul edilir, günde sadece 5000 adım atmanın depresyon riskini önemli ölçüde azaltabileceğini biliyor muydunuz?
2024 yılında yapılan yakın tarihli bir çalışmada günlük adım sayısı ile zihinsel sağlık arasında, özellikle depresif semptomları azaltmada ilginç bağlantılar bulundu.