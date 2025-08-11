29 yaşındaki kadına Alzheimer teşhisi kondu: ''Bu kadar erken olacağını hiç düşünmemiştim''
Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan Erin Kelly'ye 29 yaşında erken başlangıçlı Alzheimer teşhisi kondu. Genç kadının, annesinden geçen nadir bir gen mutasyonu olan PSEN1 nedeniyle hastalığa yakalandığı öğrenildi.
2024 yılında yapılan testler sonucunda Alzheimer olduğu ortaya çıkan Erin Kelly, 7News’e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
“Annem 50 yaşında Alzheimer’dan hayatını kaybetti. Hastalık, büyükbabamı ve teyzemi ise 40'lı yaşlarında hayattan kopardı. Ben bu kadar erken yakalanacağımı hiç düşünmemiştim.”