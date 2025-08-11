29 yaşındaki kadına Alzheimer teşhisi kondu: ''Bu kadar erken olacağını hiç düşünmemiştim''

2024 yılında yapılan testler sonucunda Alzheimer olduğu ortaya çıkan Erin Kelly, 7News’e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Annem 50 yaşında Alzheimer’dan hayatını kaybetti. Hastalık, büyükbabamı ve teyzemi ise 40'lı yaşlarında hayattan kopardı. Ben bu kadar erken yakalanacağımı hiç düşünmemiştim.”