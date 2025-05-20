3 belirtiyi 2 yıl görmezden geldiler: Bağırsak kanseri olduğunu öğrendi, 3 ay ömrü kaldı
İki çocuk annesi 55 yaşındaki Julie Butler’ın hayatı, iki yıl süren bir teşhis sürecinin ardından bağırsak kanseri tanısı almasıyla altüst oldu. Başlangıçta "şişkinlik ve ağrı" şikayetleriyle doktorlara başvuran Julie'ye ancak yıllar sonra ileri evre kanser teşhisi konabildi. Şimdi ise, zamanla yarışıyor.
Julie Butler, 2020’nin başlarında karın ağrısı, şişkinlik ve ani kilo artışı gibi belirtiler yaşamaya başladı. Kendi ifadesine göre herhangi bir diyet veya egzersiz değişikliği yapmamıştı ancak kısa sürede yaklaşık 90 kilo aldı. Aile hekimi, şikayetleri miyomlara bağladı ve hastaya rahminin alınması gerektiğini söyledi.