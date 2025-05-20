3 belirtiyi 2 yıl görmezden geldiler: Bağırsak kanseri olduğunu öğrendi, 3 ay ömrü kaldı

Zaten iki büyük ameliyat geçirmiş olan Julie, kemoterapiye başlamak için fiziksel olarak yeterince güçlü değildi. Bir yıl sonra yeniden kötüleşen sağlık durumu üzerine yapılan taramaları, kanserin karaciğer, akciğer ve dalağa yayıldığını ortaya koydu. Kanser artık dördüncü evredeydi. Doktorlar, Julie’ye yaşam süresinin sadece birkaç ayla sınırlı olabileceğini söyledi.



"Torunumun büyümesini göremeyecek olmaktan korkuyorum," diyen Julie, kanserin ileri evresiyle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.



Üç farklı kemoterapiye rağmen kanser büyümeye devam etti. NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi), dördüncü bir tedaviye başlamak istese de eşi Robert Butler, durumun bir çıkmaza dönüştüğünü söylüyor: “Karaciğeri çok kötü durumda. Kemoterapi işe yaramazsa karaciğer yetmezliğine yol açabilir.”