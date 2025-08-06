3 belirtiyi grip sandı: Doktora gidince 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi

Baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı yaşayan Shingler, bu semptomları Covid-19’a yordu. Test sonucu negatif çıkınca kendisi ve kız arkadaşı Abbie Henstock, hastalığı grip olarak değerlendirdi. Ancak belirtiler giderek şiddetlendi. Baş ağrıları dayanılmaz hale gelirken, iştahı azaldı ve genel sağlık durumu hızla bozuldu.



Henstock, o dönem Shingler’ın fiziksel olarak çok formda olduğunu belirterek, “Triatlon yapıyordu, düzenli spor yapıyordu. Ancak bir şeylerin ters gittiğini anlamıştık; bu bizim Kieran’ımız değildi,” dedi.



