3 belirtiyi grip sandı: Doktora gidince 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi
26 yaşındaki Kieran Shingler’a, baş ağrısı şikâyetiyle başlayan sürecin ardından bir yıl ömrü kaldığı söylendi.
DailyMail'de yer alan habere göre; İngiltere’nin Warrington kentinde yaşayan 26 yaşındaki Kieran Shingler, grip olduğunu düşünerek geçiştirdiği belirtilerin ardından ölümcül bir beyin tümörü teşhisiyle sarsıldı. 2022 yılının kasım ayında başlayan şikâyetleri sonucu hastaneye başvuran Shingler’a, üçüncü derece astrositom tanısı konuldu ve yalnızca 12 aylık ömrü kaldığı bildirildi.