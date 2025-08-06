3 belirtiyi grip sandı: Doktora gidince 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi

26 yaşındaki Kieran Shingler’a, baş ağrısı şikâyetiyle başlayan sürecin ardından bir yıl ömrü kaldığı söylendi.

3 belirtiyi grip sandı: Doktora gidince 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; İngiltere’nin Warrington kentinde yaşayan 26 yaşındaki Kieran Shingler, grip olduğunu düşünerek geçiştirdiği belirtilerin ardından ölümcül bir beyin tümörü teşhisiyle sarsıldı. 2022 yılının kasım ayında başlayan şikâyetleri sonucu hastaneye başvuran Shingler’a, üçüncü derece astrositom tanısı konuldu ve yalnızca 12 aylık ömrü kaldığı bildirildi.

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3 belirtiyi grip sandı: Doktora gidince 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi - 2

Baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı yaşayan Shingler, bu semptomları Covid-19’a yordu. Test sonucu negatif çıkınca kendisi ve kız arkadaşı Abbie Henstock, hastalığı grip olarak değerlendirdi. Ancak belirtiler giderek şiddetlendi. Baş ağrıları dayanılmaz hale gelirken, iştahı azaldı ve genel sağlık durumu hızla bozuldu.

Henstock, o dönem Shingler’ın fiziksel olarak çok formda olduğunu belirterek, “Triatlon yapıyordu, düzenli spor yapıyordu. Ancak bir şeylerin ters gittiğini anlamıştık; bu bizim Kieran’ımız değildi,” dedi.

3 belirtiyi grip sandı: Doktora gidince 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi - 3

Durumu ağırlaşan Shingler, ailesinin desteğiyle hastaneye başvurdu. İlk değerlendirmede menenjitten şüphelenildi ancak yapılan BT taramasında beyninde bir kitle tespit edildi.

Burada yapılan MR görüntülemesinde, omurilik sıvısının akışını engelleyen bir tümör belirlendi. Acil müdahale kararı verildi ve Shingler, endoskopik üçüncü ventrikülostomi (ETV) adı verilen bir beyin ameliyatı geçirdi. Ameliyat sonrası bir süre kendini iyi hisseden Shingler, tümörün büyük kısmının çıkarılması ve biyopsi alınması için ikinci bir operasyon olan kraniotomiye alındı.


3 belirtiyi grip sandı: Doktora gidince 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi - 4

Ne yazık ki ameliyat sonrası kısa süreli hafıza kaybı yaşadı. Bu süreçte yüksek ateş ve şiddetli ağrılar nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı. ETV’nin başarısız olması nedeniyle, beyin sıvısının yönlendirilmesi için harici bir şant yerleştirildi.

29 Aralık 2022’de yapılan biyopsi sonucunda Shingler’a üçüncü derece astrositom teşhisi kondu. Doktorlar, kanserin agresif seyrettiğini belirterek yaşam süresinin 12 ayla sınırlı olduğunu aileye iletti.

Shingler, "Beyin tümörü teşhisi konduğunda korktum, öfkelendim ve neden başıma geldiğini sorguladım," dedi.


3 belirtiyi grip sandı: Doktora gidince 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi - 5

26 yaşındaki genç tedav,ye başladı. Ancak sadece beş ay sonra tümör yeniden büyüdü. Lomustin isimli bir kemoterapi ilacıyla tümör yeniden küçültüldü ancak bu kez karaciğerde hasar oluştuğu gerekçesiyle tedaviye ara verilmek zorunda kalındı.


3 belirtiyi grip sandı: Doktora gidince 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi - 6

Başlangıçta 5,5 santimetre boyutunda olan tümörün zamanla 0,35 santimetreye kadar küçüldüğü açıklandı. Ancak Haziran 2025’te yapılan son taramada tümörün yeniden büyümeye başladığı ortaya çıktı.

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