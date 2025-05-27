3 belirtiyle doktora gitti, bademcik iltihabı dediler: 5 yaşındaki kız 12 saat sonra hayatını kaybetti

Anne Rachael Mincherton, kızının belirtilerinin menenjite işaret edip etmediğini sorduğunu, ancak sağlık görevlilerinin bu olasılığı göz ardı ettiğini söyledi. "Hastaneden döndüğümüzde o gece Lila ile yattım ve sabah uyandığımda tepkisizdi. Sağlık ekipleri hemen geldi ama artık çok geçti. Ailemizin kaderi o an sonsuza dek değişti," diyerek yaşadıkları acıyı dile getirdi.





