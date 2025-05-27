3 belirtiyle doktora gitti, bademcik iltihabı dediler: 5 yaşındaki kız 12 saat sonra hayatını kaybetti

İngiltere’de beş yaşındaki Lila Marsland’ın ani ölümü, tıbbi ihmâl iddialarını gündeme taşıdı. Baş ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye götürülen küçük kız, bademcik iltihabı denilerek eve gönderildi ancak saatler içinde yaşamını yitirdi.

3 belirtiyle doktora gitti, bademcik iltihabı dediler: 5 yaşındaki kız 12 saat sonra hayatını kaybetti - 1

Aralık 2023’te sadece birkaç saat içinde hayatını kaybeden beş yaşındaki Lila Marsland’ın ölümüyle ilgili ihmâl iddiaları gündemde. Küçük kız, ilk olarak baş ağrısı, boyun ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye götürülmüştü

DÜNYA HABERLERİ

3 belirtiyle doktora gitti, bademcik iltihabı dediler: 5 yaşındaki kız 12 saat sonra hayatını kaybetti - 2

Ancak aileye, Lila’nın bademcik iltihabı olduğu söylenerek antibiyotik verilmiş ve taburcu edilmişti. Sadece 12 saat sonra, minik Lila hayatını kaybetti.

Lila’nın ani ölümüyle ilgili soruşturma başladı. İlk incelemelerde, Lila’nın beynini çevreleyen sıvıda menenjit bakterisi izlerine rastlandığı açıklandı.


3 belirtiyle doktora gitti, bademcik iltihabı dediler: 5 yaşındaki kız 12 saat sonra hayatını kaybetti - 3

Anne Rachael Mincherton, kızının belirtilerinin menenjite işaret edip etmediğini sorduğunu, ancak sağlık görevlilerinin bu olasılığı göz ardı ettiğini söyledi. "Hastaneden döndüğümüzde o gece Lila ile yattım ve sabah uyandığımda tepkisizdi. Sağlık ekipleri hemen geldi ama artık çok geçti. Ailemizin kaderi o an sonsuza dek değişti," diyerek yaşadıkları acıyı dile getirdi.


3 belirtiyle doktora gitti, bademcik iltihabı dediler: 5 yaşındaki kız 12 saat sonra hayatını kaybetti - 4

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasına yol açan, ölümcül olabilen bir enfeksiyon. Özellikle bebekler, küçük çocuklar ve gençlerde daha sık görülüyor. Uzmanlar, bakteriyel menenjit vakalarının yaklaşık yüzde 10’unun ölümcül sonuçlandığını belirtiyor.

3 belirtiyle doktora gitti, bademcik iltihabı dediler: 5 yaşındaki kız 12 saat sonra hayatını kaybetti - 5

“Hiçbir aile böyle bir trajedinin kendilerini bulacağını düşünmez. Lila’nın ölümüyle her gün biraz daha eksiliyoruz,” diyen Mincherton, aynı zamanda 15 yaşındaki kızları Ava ile birlikte hayatlarına devam etmeye çalıştıklarını belirtti.

3 belirtiyle doktora gitti, bademcik iltihabı dediler: 5 yaşındaki kız 12 saat sonra hayatını kaybetti - 6

Eski bir hemşire olan Mincherton, “Lila neden öldü? Bu soruya hâlâ net bir yanıt alamadık. Soruşturma boyunca kızımız için gerçekleri öğrenmeye çalışacağız,” dedi.

Aile, uzman tıbbi ihmalkarlık avukatlarıyla çalışarak olayın hukuki boyutunu da takip ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER