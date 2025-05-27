3 belirtiyle doktora gitti, bademcik iltihabı dediler: 5 yaşındaki kız 12 saat sonra hayatını kaybetti
İngiltere’de beş yaşındaki Lila Marsland’ın ani ölümü, tıbbi ihmâl iddialarını gündeme taşıdı. Baş ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye götürülen küçük kız, bademcik iltihabı denilerek eve gönderildi ancak saatler içinde yaşamını yitirdi.
Aralık 2023’te sadece birkaç saat içinde hayatını kaybeden beş yaşındaki Lila Marsland’ın ölümüyle ilgili ihmâl iddiaları gündemde. Küçük kız, ilk olarak baş ağrısı, boyun ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye götürülmüştü