3 bin 600 yıllık dünyanın en eski peynirinin gizemi: Probiyotik kaynağının atası çıktı!

Gelişmiş DNA analizi sayesinde, peynir örneklerinde inek ve keçi DNA’sı tespit edildi ve bunun kefir peyniri olduğu doğrulandı.

Analizler sonucunda kalıntılarda günümüzdeki kefir tanelerinde bulunan Lactobacillus kefiranofaciens ve Pichia kudriavzevii gibi bakteri ve mantar türleri yer alıyordu.