3 bin 600 yıllık dünyanın en eski peynirinin gizemi: Probiyotik kaynağının atası çıktı!

Bilim insanları yaklaşık 3 bin 600 yıl öncesine tarihlenen dünyanın en eski peynirinin kefir olduğunu ortaya çıkardı. 2014 yılında Kuzeybatı Çin’deki Xiaohe mezarlığında bulunan mumyalarla birlikte bulunan peynirin, gelişmiş DNA analizi sayesinde, günümüz kefiri ile benzer bakteri ve mantar türlerini içerdiği belirlendi.

3 bin 600 yıllık dünyanın en eski peynirinin gizemi: Probiyotik kaynağının atası çıktı! - 1

Çinli bilim insanları, dünyanın en eski peyniri üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda şaşırtıcı bir bulguya rastladı.

Uzmanlar, yaklaşık 3 bin 600 yıl öncesine tarihlenen dünyanın en eski peynirinin modern kefirle benzerlik gösterdiğini ortaya çıkardı.

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3 bin 600 yıllık dünyanın en eski peynirinin gizemi: Probiyotik kaynağının atası çıktı! - 2

Antik peynir, 2014 yılında Çin'de bulunan Xiaohe mezarlığındaki mumyaların yanında keşfedilmişti.

3 bin 600 yıllık dünyanın en eski peynirinin gizemi: Probiyotik kaynağının atası çıktı! - 3

Gelişmiş DNA analizi sayesinde, peynir örneklerinde inek ve keçi DNA’sı tespit edildi ve bunun kefir peyniri olduğu doğrulandı.

Analizler sonucunda kalıntılarda günümüzdeki kefir tanelerinde bulunan Lactobacillus kefiranofaciens ve Pichia kudriavzevii gibi bakteri ve mantar türleri yer alıyordu.

3 bin 600 yıllık dünyanın en eski peynirinin gizemi: Probiyotik kaynağının atası çıktı! - 4

Çin Bilimler Akademisi'nden Profesör Qiaomei Fu, bu keşfin antik insanların beslenme biçimi ve kültürü hakkında önemli bilgiler sunduğunu vurguladı.

3 bin 600 yıllık dünyanın en eski peynirinin gizemi: Probiyotik kaynağının atası çıktı! - 5

Tarım Havzası'nda mumyalanmış insan kalıntılarıyla birlikte bulunan peynir, yaklaşık 3 bin 600 yıl önce ölen genç kadının kalıntılarıyla birlikte bulundu.

3 bin 600 yıllık dünyanın en eski peynirinin gizemi: Probiyotik kaynağının atası çıktı! - 6

Dünyanın en eski peyniri olduğunu belirten uzmanlar, peynirin cenaze törenlerinde kullanılmasının peynirin o dönemdeki değerini gösterdiğini söyledi.

Vermont Üniversitesi'nden Paul Kindstedt, bu keşfin yazılı kayıtlardan önceki insan kültürleri hakkında yeni bilgiler sunduğunu ifade etti.

3 bin 600 yıllık dünyanın en eski peynirinin gizemi: Probiyotik kaynağının atası çıktı! - 7

Araştırma ekibi, peynirin gömüldüğünde modern kefirden pek de farklı olmayan yumuşak ve ekşimsi bir tadı olduğunu söylese de mezardan çıkarılan ufalanan parçaları kimsenin tatmadığı belirtildi.

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