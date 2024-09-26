3 bin 600 yıllık dünyanın en eski peynirinin gizemi: Probiyotik kaynağının atası çıktı!
Bilim insanları yaklaşık 3 bin 600 yıl öncesine tarihlenen dünyanın en eski peynirinin kefir olduğunu ortaya çıkardı. 2014 yılında Kuzeybatı Çin’deki Xiaohe mezarlığında bulunan mumyalarla birlikte bulunan peynirin, gelişmiş DNA analizi sayesinde, günümüz kefiri ile benzer bakteri ve mantar türlerini içerdiği belirlendi.
Çinli bilim insanları, dünyanın en eski peyniri üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda şaşırtıcı bir bulguya rastladı.
Uzmanlar, yaklaşık 3 bin 600 yıl öncesine tarihlenen dünyanın en eski peynirinin modern kefirle benzerlik gösterdiğini ortaya çıkardı.