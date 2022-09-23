3. Charles, Meghan Markle'ın Kraliçe'nin cenazesine katılmasını uygun görmedi: Prens Harry'den tepki

Geçtiğimiz Nisan ayında da babasını ziyaret eden Prens Harry'nin, aile içindeki anlaşmazlıkları çözmek için bir arabulucu tutmayı teklif ettiği de iddia ediliyor. Teklifi duyan 3. Charles'ın çok şaşırdığı, Kral'ın eşi Camilla’nınsa şaşkınlıktan içtiği çayı püskürttüğü belirtiliyor.