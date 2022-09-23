3. Charles, Meghan Markle'ın Kraliçe'nin cenazesine katılmasını uygun görmedi: Prens Harry'den tepki

Kraliyet ailesi, Kraliçe 2. Elizabeth'in yasını tutmaya devam ediyor. ingiliz basınıysa Prens Harry ile kraliyet ailesi arasında yaşanan gerilimle ilgili iddia ve dedikoduları ön plana çıkarmaya başladı. Eşi Meghan Markle'nin dışlanmasına tepki olarak Prens Harry'nin babasının yemek davetine katılmadığı belirtiliyor.

3. Charles, Meghan Markle'ın Kraliçe'nin cenazesine katılmasını uygun görmedi: Prens Harry'den tepki - 1

Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından yas tutan kraliyet ailesinde sular durulmuyor. Kraliyet ailesiyle yaşadıkları gerilimlerin sık sık gündeme geldiği Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin, Kraliçe'nin öldüğü 8 Eylül günü yaşadıklarına dair yeni detaylar ortaya çıktı.

3. Charles, Meghan Markle'ın Kraliçe'nin cenazesine katılmasını uygun görmedi: Prens Harry'den tepki - 2

Kraliyet ailesi üyeleri, Kraliçe'nin sağlık durumunun kötüleştiğinin açıklanmasının hemen ardından, 2. Elizabeth'in kaldığı İskoçya'daki Balmoral Sarayı'na gitmişti.

3. Charles, Meghan Markle'ın Kraliçe'nin cenazesine katılmasını uygun görmedi: Prens Harry'den tepki - 3

Prens Harry'nin eşi Markle olmadan tek başına Balmoral'a gitmesiyse çok konuşulmuştu.

3. Charles, Meghan Markle'ın Kraliçe'nin cenazesine katılmasını uygun görmedi: Prens Harry'den tepki - 4

3. CHARLES, MEGHAN MARKLE'IN CENAZEYE GELMESİNİ İSTEMEDİ

Harry'nin, babası Charles'ı arayarak Markle'la beraber gelmek istediğini söylediği, Kralı'nsa bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Harry'nin Markle'ın gelmesini ayarlamaya çalışırken diğer kraliyet üyelerinin bindiği uçağı da kaçırdığı belirtiliyor.

3. Charles, Meghan Markle'ın Kraliçe'nin cenazesine katılmasını uygun görmedi: Prens Harry'den tepki - 5

BABASININ YEMEK DAVETİNİ REDDETTİ

Bunun üzerine Balmoral'a tek başına giden Prens Harry'nin, tepki olarak babasının o geceki yemek davetini reddettiği söyleniyor.

3. Charles, Meghan Markle'ın Kraliçe'nin cenazesine katılmasını uygun görmedi: Prens Harry'den tepki - 6

Harry'nin o gün yeni kral olan 3. Charles, eşi Kraliçe Camilla ve Prens William'la kalmak yerine, Prens Andrew, Prens Edward ve eşi Sophie Wessex ile beraber yas tuttuğu belirtiliyor.

3. Charles, Meghan Markle'ın Kraliçe'nin cenazesine katılmasını uygun görmedi: Prens Harry'den tepki - 7

Geçtiğimiz Nisan ayında da babasını ziyaret eden Prens Harry'nin, aile içindeki anlaşmazlıkları çözmek için bir arabulucu tutmayı teklif ettiği de iddia ediliyor. Teklifi duyan 3. Charles'ın çok şaşırdığı, Kral'ın eşi Camilla’nınsa şaşkınlıktan içtiği çayı püskürttüğü belirtiliyor.

3. Charles, Meghan Markle'ın Kraliçe'nin cenazesine katılmasını uygun görmedi: Prens Harry'den tepki - 8

ingiliz basınına göre teklifi reddeden şimdiki kral Charles, Harry'e bir aile olduklarını ve sorunlarını kendi aralarında halletmeleri gerektiğini söyledi.

3. Charles, Meghan Markle'ın Kraliçe'nin cenazesine katılmasını uygun görmedi: Prens Harry'den tepki - 9

KRALİYET'İ BIRAKIP ABD'YE YERLEŞMİŞLERDİ

2018'de evlenen Meghan Markle ve Prens Harry çitfi, yaşadıkları gerilimlerin ardından kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşmişti.

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