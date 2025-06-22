3. Dünya Savaşı korkusu artarken, “dünyanın en güvenli ülkesi” açıklandı
ABD’nin İran’a yönelik saldırıları nedeniyle 3. Dünya Savaşı korkuları artarken, dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı.
ABD’nin geçtiğimiz gece İran’a yönelik hava saldırıları düzenlemesiyle birlikte dünya genelindeki gerginlik daha da arttı.
Gazze ve Ukrayna’daki çatışmalar hâlâ sürerken, küresel istikrarsızlık endişe verici boyutlara ulaştı.
Uzmanlar, Üçüncü Dünya Savaşı'nın sanılandan daha yakın olabileceğine dair uyarılarda bulunuyor.