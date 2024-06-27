3. Dünya Savaşı tartışmaları: Kuzey Kore ve Rusya nasıl etkileyecek?

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerilim de giderek artıyor. Yeni bir dünya savaşına ilişkin yorumların çoğalmasına neden olan çatışmalar nasıl sonuçlanacak?

3. Dünya Savaşı tartışmaları: Kuzey Kore ve Rusya nasıl etkileyecek? - 1

Kuzey Kore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri birliklerini desteklemek için bir ay içinde Ukrayna'ya askeri personel gönderme sözü verdi.

Güney Kore televizyonu Chosun'un bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre Pyongyang, yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olmak üzere temmuz ayı başlarında Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarına inşaat ve mühendislik güçleri göndererek benzeri görülmemiş bir adım atacak. 

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3. Dünya Savaşı tartışmaları: Kuzey Kore ve Rusya nasıl etkileyecek? - 2

Bu nadir dış destek sözü, Putin'in geçen hafta Kuzey Kore'ye yaptığı ve neredeyse çeyrek asır sonra ilk kez gerçekleşen resmi ziyaretin ardından geldi.

19 Haziran'daki görüşmede, bir savunma anlaşması imzalandı. 

Anlaşma, imzacı tarafları "silahlı bir işgal nedeniyle savaş durumuna düşülmesi" halinde gecikmeksizin elindeki tüm imkanlarla askeri ve diğer yardımları sağlamakla yükümlü kılıyor.

3. Dünya Savaşı tartışmaları: Kuzey Kore ve Rusya nasıl etkileyecek? - 3

Moskova, Ukrayna'nın nüfus yoğun bölgelerini vurmaya devam ederken ve kuzeyde kesin kazanımlar elde etmeye çalışırken, Kuzey Kore'nin ağustos ve ocak ayları arasında Rusya'ya yaklaşık 1.6 milyon top mermisi tedarik ettiğine inanılıyor.

Devlet medyasına göre, kutuplaşma sertleşirken, Pyongyang yetkilileri Pazartesi günü ABD'yi Ukrayna'ya artan askeri yardımı ve Güney Kore'ye bir uçak gemisi göndermesi nedeniyle eleştirdi.

Yeni bir dünya savaşına neden olabileceği uyarısında bulundu.

3. Dünya Savaşı tartışmaları: Kuzey Kore ve Rusya nasıl etkileyecek? - 4

Putin'in Pyongyang ziyaretinden birkaç gün sonra Kuzey Kore'nin üst düzey askeri yetkililerinden Pak Jong Chon, Washington'un Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir "vekalet savaşına" itmeye devam etmesi halinde Moskova'nın her türlü misilleme saldırısını tercih etme hakkı olduğunu söyledi.

KCNA haber ajansına göre Pak, bunun Moskova'nın daha güçlü bir yanıt vermesine ve yeni bir dünya savaşına neden olabileceğini söyledi.

3. Dünya Savaşı tartışmaları: Kuzey Kore ve Rusya nasıl etkileyecek? - 5

Pak, Pentagon'un geçen hafta yaptığı, Ukrayna güçlerinin ABD tarafından tedarik edilen silahları kullanarak Rusya sınırı boyunca herhangi bir yerdeki Rus güçlerini vurabileceği yönündeki açıklamalara atıfta bulundu.

3. Dünya Savaşı tartışmaları: Kuzey Kore ve Rusya nasıl etkileyecek? - 6

Kuzey Kore Savunma Bakan Yardımcısı Kim Kang Il ise bir Amerikan uçak gemisinin Güney Kore sularına varışının çok tehlikeli bir güç gösterisi olduğunu ve Kuzey Kore'nin "ezici, yeni bir caydırıcılık gösterisi" için kapıları açık bıraktığını söyledi.

ABD donanma yetkilileri, 1,092ft'lik devasa bir gemi olan Theodore Roosevelt uçak gemisinin, bu ay içinde ev sahibi ülke ve Japonya ile ortak askeri tatbikatlara katılmak üzere Cumartesi günü Güney Kore'nin liman kenti Busan'a vardığını söyledi.

3. Dünya Savaşı tartışmaları: Kuzey Kore ve Rusya nasıl etkileyecek? - 7

Washington ve Seul, Rusya ve Kuzey arasındaki askeri işbirliğinin derinleşmesinden giderek daha fazla endişe duyuyor ve Rusya'yı Ukrayna'ya karşı kullanması için silah ticareti yaparak uluslararası yasaları ihlal etmekle suçluyor.

Moskova ve Pyongyang ise herhangi bir silah transferini reddetti.

3. Dünya Savaşı tartışmaları: Kuzey Kore ve Rusya nasıl etkileyecek? - 8
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