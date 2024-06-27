3. Dünya Savaşı tartışmaları: Kuzey Kore ve Rusya nasıl etkileyecek?
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerilim de giderek artıyor. Yeni bir dünya savaşına ilişkin yorumların çoğalmasına neden olan çatışmalar nasıl sonuçlanacak?
Kuzey Kore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri birliklerini desteklemek için bir ay içinde Ukrayna'ya askeri personel gönderme sözü verdi.
Güney Kore televizyonu Chosun'un bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre Pyongyang, yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olmak üzere temmuz ayı başlarında Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarına inşaat ve mühendislik güçleri göndererek benzeri görülmemiş bir adım atacak.