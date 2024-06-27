3. Dünya Savaşı tartışmaları: Kuzey Kore ve Rusya nasıl etkileyecek?

Kuzey Kore Savunma Bakan Yardımcısı Kim Kang Il ise bir Amerikan uçak gemisinin Güney Kore sularına varışının çok tehlikeli bir güç gösterisi olduğunu ve Kuzey Kore'nin "ezici, yeni bir caydırıcılık gösterisi" için kapıları açık bıraktığını söyledi.

ABD donanma yetkilileri, 1,092ft'lik devasa bir gemi olan Theodore Roosevelt uçak gemisinin, bu ay içinde ev sahibi ülke ve Japonya ile ortak askeri tatbikatlara katılmak üzere Cumartesi günü Güney Kore'nin liman kenti Busan'a vardığını söyledi.