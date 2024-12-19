3. Dünya Savaşı’nı tetikleyecek tartışma: Avrupa Ukrayna’ya asker mi gönderecek?

"PUTİN ÖYLE BİR ADAM DEĞİL"

Ukrayna ordusuna desteğe ilişkin bir diğer açıklama da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’den geldi.

Sky News'e konuşan Zelenski’ye, Ukrayna'ya İngiliz askerlerinin gönderilmesini istemesi halinde İngiltere'nin nasıl bir tepki vereceği soruldu.

Lammy, bu soruya karşılık, Putin’in müzakereye hazır olduğuna dair bir işaret görmediğini söyledi.

Lammy, şunları anlattı: “Tartışma Ukrayna'nın önümüzdeki günler için donatılmasıyla ilgili. Bu nedenle Ukrayna'nın kışı atlatmasını ve 2025'e girmesini sağlamak için bu çok kasvetli anda bir araya geldik. Çok fazla spekülasyon olduğunu biliyorum ama gerçek şu ki Putin, Avrupa topraklarında böylesi bir kargaşaya neden olurken müzakere edebileceğiniz bir adam değil.”