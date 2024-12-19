3. Dünya Savaşı’nı tetikleyecek tartışma: Avrupa Ukrayna’ya asker mi gönderecek?
Kuzey Kore askerlerinin Rus ordusuna destek için cephe hattına gönderilmesine yönelik tartışmalar sürerken Ukrayna lideri Zelenski, yeni bir hamle yaptı. Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Ukrayna’ya asker gönderilmesi üzerine bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Bir diğer asker gönderme açıklamasını da İngiltere yaptı. İngiliz Bakan Lammy, “Putin, müzakere edebileceğiniz bir adam değil” dedi. Avrupa’nın Ukrayna’ya asker gönderme ihtimali, 3. Dünya Savaşı tartışmalarını yeniden tetikleyebilir. (Haber: Derya Doğan)
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme önerisi üzerine Macron ile yeni bir görüşme yaptığını açıkladı.
Zelenski, bunun istikrarlı bir barışın sağlanmasına yardımcı olacağını öne sürüyor.
NATO şefi Mark Rutte, Avrupalı liderlerle görüşmek üzere dün Brüksel'de bulunan Zelenski, ortak bir vizyonu payaştıklarını belirterek, “Gerçekten sağlanabilecek bir barış için güvenilir garantiler şart” dedi.