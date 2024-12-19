3. Dünya Savaşı’nı tetikleyecek tartışma: Avrupa Ukrayna’ya asker mi gönderecek?

Kuzey Kore askerlerinin Rus ordusuna destek için cephe hattına gönderilmesine yönelik tartışmalar sürerken Ukrayna lideri Zelenski, yeni bir hamle yaptı. Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Ukrayna’ya asker gönderilmesi üzerine bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Bir diğer asker gönderme açıklamasını da İngiltere yaptı. İngiliz Bakan Lammy, “Putin, müzakere edebileceğiniz bir adam değil” dedi. Avrupa’nın Ukrayna’ya asker gönderme ihtimali, 3. Dünya Savaşı tartışmalarını yeniden tetikleyebilir. (Haber: Derya Doğan)

3. Dünya Savaşı’nı tetikleyecek tartışma: Avrupa Ukrayna’ya asker mi gönderecek? - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme önerisi üzerine Macron ile yeni bir görüşme yaptığını açıkladı.

Zelenski, bunun istikrarlı bir barışın sağlanmasına yardımcı olacağını öne sürüyor.

NATO şefi Mark Rutte, Avrupalı liderlerle görüşmek üzere dün Brüksel'de bulunan Zelenski, ortak bir vizyonu payaştıklarını belirterek, “Gerçekten sağlanabilecek bir barış için güvenilir garantiler şart” dedi.

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3. Dünya Savaşı’nı tetikleyecek tartışma: Avrupa Ukrayna’ya asker mi gönderecek? - 2

MACRON "SIKI DİYALOG" YÜRÜTECEK

Zelenski, Macron'un Ukrayna'da barışa giden yolun istikrara kavuşturulmasına katkıda bulunabilecek güçlerin varlığına ilişkin girişimi üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Macron'un ofisi de Fransa'nın Ukrayna'ya verdiği desteği mutlak önceliği haline getirdiğini ve Ukrayna'ya, Rusya karşısında kendini savunması için gerekli araçları sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

Fransa liderinin, adil ve kalıcı bir barışa geri dönülmesi için çalışmak üzere Ukrayna ve uluslararası ortaklarıyla sıkı bir diyalog sürdüreceği belirtiliyor.

Zelenski’nin bugün Belçika'nın başkentinde düzenlenecek AB zirvesine de katılması bekleniyor.

3. Dünya Savaşı’nı tetikleyecek tartışma: Avrupa Ukrayna’ya asker mi gönderecek? - 3

"PUTİN ÖYLE BİR ADAM DEĞİL"

Ukrayna ordusuna desteğe ilişkin bir diğer açıklama da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’den geldi.

Sky News'e konuşan Zelenski’ye, Ukrayna'ya İngiliz askerlerinin gönderilmesini istemesi halinde İngiltere'nin nasıl bir tepki vereceği soruldu.

Lammy, bu soruya karşılık, Putin’in müzakereye hazır olduğuna dair bir işaret görmediğini söyledi.

Lammy, şunları anlattı: “Tartışma Ukrayna'nın önümüzdeki günler için donatılmasıyla ilgili. Bu nedenle Ukrayna'nın kışı atlatmasını ve 2025'e girmesini sağlamak için bu çok kasvetli anda bir araya geldik. Çok fazla spekülasyon olduğunu biliyorum ama gerçek şu ki Putin, Avrupa topraklarında böylesi bir kargaşaya neden olurken müzakere edebileceğiniz bir adam değil.”

3. Dünya Savaşı’nı tetikleyecek tartışma: Avrupa Ukrayna’ya asker mi gönderecek? - 4

KUZEY KORE BİRLİKLERİ RUS ORDUSUNDA

Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesi Ukrayna’nın gündemini meşgul ediyor.

Kiev yönetimi dün, Kuzey Koreli birliklerin yüzlerce askerinin Kursk bölgesindeki çatışmalarda öldüğünü açıklamıştı.

Güney Koreli milletvekili Lee Seong-kweun da Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarını desteklemek üzere görevlendirilen en az 100 Kuzey Korelinin aralık ayında çatışmaya girdiklerinden bu yana öldürüldüğünü söyledi.

Güney Ulusal İstihbarat Servisi de yaralı sayısının yaklaşık bine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

3. Dünya Savaşı’nı tetikleyecek tartışma: Avrupa Ukrayna’ya asker mi gönderecek? - 5

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupalı liderlerin barış görüşmelerinin ne zaman başlayacağı ve Avrupalı barış gücü askerlerinin görev alıp almayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Rus lider Vladimir Putin'in “ekmeğine yağ sürmelerinden” duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Rutte, “Odaklanılması gereken nokta hava savunması ve diğer silah sistemleri söz konusu olduğunda, elimizden gelen her şeyi sağladığımızdan emin olmak için şimdi her şeyi yapmak olmalı” dedi.

NATO şefi, şöyle konuştu: “Elimizdeki ii, Ukrayna'nın Putin'in kazanmasını önlemek için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmaktır.”

3. Dünya Savaşı’nı tetikleyecek tartışma: Avrupa Ukrayna’ya asker mi gönderecek? - 6

"BATI YARDIMI OLMADAN YAPAMAZ"

Avrupa’nın Ukrayna’ya asker gönderme ihtimali, 3. Dünya Savaşı tartışmalarını yeniden tetikleyebilir. 

Batı'nın yardımı olmadan Ukrayna'nın savaşı kazanamayacağına inanılıyor.

Rusya, NATO ülkelerinin savaşa doğrudan dahil olmasına karşı "elinde gelen her şeyi yapacağına" ilişkin daha önce çok sayıda açıklama bulunmuştu.

3. Dünya Savaşı’nı tetikleyecek tartışma: Avrupa Ukrayna’ya asker mi gönderecek? - 7
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