3. evre kolon kanseri olduğunu öğrendi: Vücudundaki tek belirti buymuş



70 millik yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan zorlu parkuru altı saat gibi etkileyici bir sürede tamamlayan Wendling, yarışın ardından dışkısında kan fark etti. Yoğun fiziksel eforun geçici bir etkisi olduğunu düşünerek bu durumu önemsemedi. Ancak aylar sonra, Kasım 2023’te yapılan kolonoskopi ile rektumunda büyük bir polip tespit edildi.





