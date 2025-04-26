3. evre kolon kanseri olduğunu öğrendi: Vücudundaki tek belirti buymuş
47 yaşındaki Marcus Wendling, iki yıl öncesine kadar hayatında tek bir hastalık yaşamamış, reçeteli ilaç kullanmamış ve hatta düzenli doktora bile gitmeyen biriydi. Mayıs 2023'te Wendling, vücudunun sessizce verdiği bir uyarı sinyaliyle hayatının en zorlu mücadelesine başladı.
70 millik yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan zorlu parkuru altı saat gibi etkileyici bir sürede tamamlayan Wendling, yarışın ardından dışkısında kan fark etti. Yoğun fiziksel eforun geçici bir etkisi olduğunu düşünerek bu durumu önemsemedi. Ancak aylar sonra, Kasım 2023’te yapılan kolonoskopi ile rektumunda büyük bir polip tespit edildi.