3 kez meme kanserine yakalanan doktor açıkladı: "Doğru bildiklerim yanlışmış" diyerek anlattı
40 yaşında meme kanseri teşhisi konulan doktor, "3 kez meme kanserine yakalandım ve diyet hakkında bildiğimi sandığım her şeyin yanlış olduğunu öğrendim" diyerek yaşadığı süreci anlattı. Beslenmenin kanser önleme ve tekrarlama üzerindeki rolü hakkında daha bilinçli olunması gerektiğini paylaştı.
DailyMail'de yer alan habere göre; Meme kanseri cerrahı Dr. Liz O'Riordan ilk olarak 2015 yılında, 40 yaşındayken meme kanseri olduğunu öğrendi. Ardından yaşadığı süreci ve neler yapılması gerektiğini anlattı.