3 kez meme kanserine yakalanan doktor açıkladı: "Doğru bildiklerim yanlışmış" diyerek anlattı

Evliliğimle birlikte beslenme alışkanlıklarım bir nebze iyileşse de, eşim şehir dışındayken eski düzenime geri dönüyordum. Teşhisimden sonra bile bu durum değişmedi. Sol göğsüm alındı, kemoterapi ve radyoterapi gördüm. Ancak, 2018’de kanser geri döndü; 2023’te ise yeniden. Bu noktada, beslenmenin kanser önleme ve tekrarlama üzerindeki rolü hakkında daha bilinçli olmam gerektiğini fark ettİ





