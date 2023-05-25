3 metrekare dükkanda 35 yıldır renkli kalem satıyor

Dükkan sahibi Rafi, yerli kalemlerin yanı sıra, Avrupa ve Amerika’dan da ithal ettiği ve herkesin bütçesine uyan kalemler satıyor. Rafi, dükkanındaki en pahalı kalemin yaklaşık 40 Türk Lirası, en eski kalemin ise 72 yıllık olduğunu söylüyor.