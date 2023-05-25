3 metrekare dükkanda 35 yıldır renkli kalem satıyor

Dünya oldukça dijitalleşmiş olsa da, Rafi dijital dünyaya ayak uydurmayı reddediyor.
Rafi, 35 yıllık tutkusuna sadık kalarak, İran'ın başkenti Tahran'da yer alan dükkanında akla gelebilecek her tonda rengin bulunduğu binlerce kalem satıyor. Tavana kadar rengarenk kalemlerle donattığı dükkanı, fotojenik bir renk şöleni yaratıyor.
Medad Rafi dükkanının sahibi Mohammed Rafi, "Tam olarak kaç tane kaleme sahip olduğumu bilmiyorum fakat dükkanımda yaklaşık 200 farklı renk bulabilirsiniz." dedi.
Bu rengarenk dükkanı, İran’ın başkentinde bulunan tarihi Kapalıçarşı’nın labirentinde bulmak, geniş ve uzun çaplı bir arayış gerektiriyor.
Dükkan sahibi Rafi, yerli kalemlerin yanı sıra, Avrupa ve Amerika’dan da ithal ettiği ve herkesin bütçesine uyan kalemler satıyor. Rafi, dükkanındaki en pahalı kalemin yaklaşık 40 Türk Lirası, en eski kalemin ise 72 yıllık olduğunu söylüyor.
Çocukluğundan beri resim yapmaya oldukça ilgisi olan Rafi, dükkanını açmadan önce profesyonel hayatına kalem imalat fabrikasında çalışarak başladığını belirtti. Rafi, dükkanını kendisinden sonra bu işe ilgisi olmayan oğluna devretmeyi düşünmüyor. Rafi'nin aksine çoğu dükkan sahibi işletmelerini çocuklarına devrediyor.
Rafi dükkanı kapatacağı güne kadar yıllardır kendisinden alışveriş yapan müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğini söylüyor.
Onların isteklerini yerine getirmeye çalışan Rafi bazı kalemlerin üretimi sonlandırıldığı için yaratıcı çözümler bulduğunu aktardı.